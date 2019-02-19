سهم سرمربی در تغییرات چقدر است/ شفر چقدر حق اعتراض دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مصاحبه شفر پس از بازی با تراکتورسازی مثل اغلب مصاحبه‌های وی پس از شکست، مملو از جملات معترضه بود. سرمربی کهنه کار آبی پوشان که انتظار شکست مقابل تراکتورسازی را نداشت، سعی کرد با پررنگ جلوه دادن صحنه‌های مشکوک داوری، داور را هم در این شکست سهیم کند.

صحبتهای شفر پس از شکست؛

از لابلای صحبت های شفر این جمله استخراج می‌شود که می‌گوید: «باید در نیم فصل تیم جدید بسازیم. به نظر می‌رسد هر شش ماه یک بار باید تیم جدیدی بسازم».

شفر قبل از آن با انداختن توپ تغییرات ابتدای فصل در زمین مدیریت قبلی باشگاه عنوان کرده بود: «قبل از شروع فصل، مدیران قبلی چند بازیکن را حفظ نکردند و چند بازیکن از تیم رفتند. ما باید تیم جدیدی را می‌ساختیم».

و همچنان مدیران سابق؛

شاید حالا که مدیران قبلی استقلال در صحنه حضور ندارند و به هر دلیلی حاضر به شفاف سازی اتفاقات ابتدای فصل نیستند، بتوان توپ تغییرات زیاد ابتدای فصل را به زمین شان انداخت و آنها را در این ناکامی‌ها سهیم کرد. اما قطعا تغییرات (به زعم سرمربی) زیاد نیم فصل مقصرانی به جز مدیران سابق دارد.

اگر ادعای شفر درست باشد؛

این قضیه دو حالت بیشتر ندارد. یا باید صحبتهای شفر را پذیرفت و باور کرد که تیم در نیم فصل دچار تغییرات زیادی شده است و یا باید این صحبتها را رد کرد.

در صورتی که شفر درست بگوید و استقلال دستخوش تغییرات زیادی در نیم فصل شده باشد، این عذری بدتر از گناه است. گناهی که اتفاقا اینبار باید شخص سرمربی را مقصر ردیف اول دانست.

یارگیری ناموفق ابتدای فصل؛

اگر با استناد به صحبتهای شفر، استقلال در نیم فصل دستخوش تغییرات زیادی شده باشد، دلیلش یارگیری غیر هوشمندانه ابتدای فصل است. یارگیری که صفر تا صد زیر نظر شفر انجام شد.

بازیکنان خارجی که فقط و فقط با نظر و تایید شفر جذب استقلال شدند با کارنامه‌ای ضعیف در نیم فصل کنار گذاشته شدند تا آبی ها ناچار شوند برای نیم فصل دوم بازیکنان خارجی جدیدی به خدمت بگیرند. لذا سرمربی آبی ها باید آخرین نفر در صف اعتراض کنندگان به تغییرات گسترده تیم در نیم فصل باشد.

واقعیت قضیه؛

اما روی دیگر سکه این است؛ استقلال با این نفرات بازی با تراکتورسازی را آغاز کرد: رحمتی، منتظری، چشمی، سهرابیان، زکی پور، کریمی، غفوری، اسماعیلی، شجاعیان، نورافکن و تبریزی. در این بین هیچ نام جدید و غیر آشنایی به چشم نمی خورد و این ترکیب نشان می دهد استقلال اصلا با تغییرات زیادی به میدان نرفته است.

نورافکن و شجاعیان تنها نفراتی هستند که نسبت به نیم فصل اول به تیم اضافه شده اند که آنها هم چهره های جدید و بیگانه ای نیستند.

شجاعیان در همه این مدت با استقلال بود و تنها نیم فصل به دلیل مصدومیت تیمش را همراهی نکرد. نورافکن هم در چهار فصل گذشته تنها یک نیم فصل از آبی پوشان جدا بود.

منشا، ایسما و صیادمنش هم تعویضی‌های استقلال هستند. صیادمنش از ابتدای فصل با آبی پوشان بوده اما منشا و ایسما نفرات جدید هستند.

این نشان می دهد که از ۱۴ بازیکنی که برای استقلال مقابل تراکتورسازی بازی کردند بدون احتساب نورافکن و شجاعیان تنها ۲ بازیکن جدید بودند. پس استقلال لااقل در بازی با تراکتورسازی تیم جدیدی نبوده است.

چرا الان؟ چرا یک هفته پیش نه؟

در نتیجه باید گفت؛ ادعای سرمربی استقلال در خصوص تغییرات زیاد و ساختن تیمی جدید، ادعای درستی نیست که اگر این ادعا درست باشد، عملکرد خود شفر در نقل و انتقالات ابتدای فصل زیر سئوال می رود.

چرا این حرفها بعد از پیروزی بر پیکان مطرح نشد؟

و این مطلب را با طرح این سئوال به پایان می بریم که چرا شفر یک هفته قبل و بعد از پیروزی مقابل پیکان تغییرات زیاد و ساختن تیم جدید را مطرح نکرد. آیا قرار است تا پایان فصل سرمربی استقلال ناکامی هایش را با یادآوری تغییرات زیاد توجیه کند؟