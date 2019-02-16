کشف انبار دپوی البسه قاچاق/۲۸ تن چوب قاچاق کشف شد

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: با هماهنگی مراجع قضایی ماموران انتظامی شهرستان سروآباد یک انبار را در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان مورد بازدید قرار دادند که در این بازرسی هفت هزار و ۸۰۰ ثوب انواع البسه و حوله خارجی کشف شد.

وی افزود: کارشناسان ارزش ریالی این محموله قاچاق دپو شده را یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که در این رابطه نیز یک نفر دستگیر و جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به دستگیری هفت نفر دیگر در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان بیجار خبرداد و ادامه داد: ماموران انتظامی این شهرستان در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند.

سردار آزادی یادآور شد: در بازرسی از این خودروها در مجموع ۲۹ طاقه پارچه، هزار و ۵۵۸ ثوب البسه و ۱۰ هزار نخ سیگار کشف شد که کارشناسان ارزش ریالی این محموله ها را ۷۴۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی در ادامه سخنان خود به کشف ۲۸ تن چوب جنگلی قاچاق در شهرستان های بانه و مریوان اشاره کرد و بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان های بانه و مریوان در عملیات هایی جداگانه در راستای مبارزه با قاچاق محصولات جنگلی موفق به کشف ۲۸ تن چوب جنگلی قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: ماموران انتظامی شهرستان بانه در بازرسی از یک دستگاه کامیون ۱۳ تن چوب جنگلی قاچاق را کشف و به اداره منابع طبیعی این شهرستان تحویل دادند.

سردار آزادی اظهارداشت: همچنین ماموران انتظامی شهرستان مریوان موفق به کشف ۱۵ تن چوب قاچاق و هزار و ۵۰۰ کیلوگرم زغال دپو شده شدند و در این رابطه نیز یک نفر را دستگیر کردند.