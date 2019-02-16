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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

«پدر طالقانی» به اکران دانشگاهی رسید

«پدر طالقانی» به اکران دانشگاهی رسید

مستند داستانی «پدر طالقانی» به کارگردانی محمدعلی محمددوست در دانشگاه های کشور اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم مستند داستانی «پدر طالقانی» به کارگردانی  در حال طی مراحل نهایی برای اکران عمومی است.

اباذر صالحیان تهیه کننده فیلم مستند داستانی «پدر طالقانی» با اعلام این خبر گفت: اصلاحات نهایی مدنظر کارگردان انجام شده و اکران دانشگاهی این فیلم از ابتدای اسفند ماه آغاز می شود.

تهیه کننده «پدر طالقانی» ادامه داد: ثبت نام اکران‌های جانبی و دانشگاهی فیلم با همکاری سامانه اکرانت آغاز شده است و علاقمندان می‌توانند از طریق این سامانه به نشانی www.ekranet.ir  برای اکران دانشگاهی و خصوصی فیلم اقدام کنند. با توجه به قالب داکیودرام فیلم «پدر طالقانی» برنامه ریزی هایی برای اکران در قالب VOD  نیز در حال انجام است که در صورت قطعی شدن این موضوع، اعلام خواهد شد.

فیلم مستند داستانی «پدر طالقانی» با روایتی تازه از زندگی و شخصیت مرحوم آیت الله طالقانی به کارگردانی محمد علی محمددوست و تهیه‌کنندگی اباذر صالحیان تولید شده و آماده ورود به چرخه نمایش است.

کد مطلب 4543360

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