اسکار در برابر هنرمندان سر تعظیم فرود آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که از چهارشنبه تا دیروز چهره‌های مختلف برجسته سینمای آمریکا نظر مخالف خود را نسبت به نظر هیات مدیره اسکار اعلام و با اهدای چهار جایزه اسکار در فاصله پخش آگهی‌های تلویزیونی مخالفت کردند، مسئولان آکادمی از تصمیم خود صرف‌نظر کردند.

علاوه بر چهره‌های درجه یکی چون مارتین اسکورسیزی، برد پیت، جورج کلونی، تارانتینو و آلفونسو کوارون که در دو روز چهارشنبه و پنج شنبه مخالفت خود را اعلام کردند، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی نیز با این تصمیم مخالفت کرده بودند.

در حالی که مدیران اسکار قصد داشتند با اهدای جوایز چهار بخش فیلمبرداری، تدوین، فیلم کوتاه و طراحی مو در فاصله پخش آگهی‌های تلویزیونی مراسم اهدای جوایز را در سقف ۳ ساعت برگزار کنند، اکنون پذیرفتند که تماشاگران مستقیم تلویزیون اهدای هر ۲۴ جایزه را به صورت زنده ببینند.

یکی دیگر از تصمیم‌های جدید آکادمی اهدای جوایز از سوی چهره‌هایی متفاوت با برندگان سال پیش بود که آن هم با اقبالی روبه رو نشد.

نود و یکمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ در دالبی تیه‌تر برگزار می‌شود.