آب رشته کوه های هزار مسجد به مشهد منتقل می شود

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی افضل نیا ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار کرد: برنامه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای سال ۹۸ استفاده از تمامی ظرفیت های موجود سطحی و زیرزمینی است تا با کمترین مشکل ، آب شرب مورد نیاز شهرهای استان به خصوص مشهد را تامین کنیم .

وی افزود: با انتقال پساب به غرب مشهد و جایگزینی آن با آب چاه های کشاورزی وهمچنین انتقال آب از بخش های شمالی رشته کوه های هزار مسجد به عنوان طرح های میان مدت ،مشکلات تامین آب شرب و بهداشت مشهد به حداقل می رسد.

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد:طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان نیز به عنوان گزینه درازمدت تامین آب شرب کریدور شرق کشور در برنامه های تامین آب قرار گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر با تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط ، چالش های پیش روی تامین آب به صورت جدی و به صورت روزانه در حال بررسی و ارزیابی است وبرای تامین آب مورد نیاز برای تمامی مصارف در کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت استان به خصوص شهر مقدس مشهد برنامه های تفصیلی وعملیاتی تدارک دیده شده است.

افضل نیا تصریح کرد:برای تامین آب استان استراتژی اصلی ما سازگاری با کم آبی در کنار گزینه های انتقال آب است زیرا تا زمانی که الگوی مصرف آب و بد مصرفی را اصلاح و کنترل نکنیم هرچه در زمینه تامین و انتقال آب تلاش کنیم بازهم با مشکل کمبود آب مواجه خواهیم بود.

وی بیان کرد:یکی از عواملی که درست مصرف کردن را سخت می کند این است که این کالای حیاتی ارزان است و ارزش اقتصادی ندارد به گونه ای که هزینه های خانوارها برای آب شرب و بهداشت مصرفی، بسیار کمتر از هزینه های سایر سبدها از جمله مخابرات و دخانیات است.

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: در حوزه آب کشاورزی نیز رایگان شدن آب،باعث بروزخسارات جبران ناپذیر به سفره های آب زیرزمینی شده تا آنجا که کسری مخازن آب زیرزمینی استان به حدود ۱.۲ میلیارد متر مکعب در سال رسیده و دشت ها را با وضعیت بحرانی مواجه کرده است .