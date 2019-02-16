کشف بیش از ۲ تن کودشیمیایی فاقد مجوز حمل در بوئین زهرا

سرهنگ حسین علیان نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته تیم گشت پاسگاه محمد آباد هنگام کنترل خودروهای عبوری در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو نیسان در حال تردد در این محور مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران خودرو مورد نظر را متوقف کرده و پس از بررسی از مدارک راننده مشخص شد وی فاقد مجوز حمل بوده و در بازرسی از خودرو ۵۰ کیسه کودشیمیایی فاقد مجوز حمل و مدارک لازم کشف شد.

سرهنگ علیان نژادی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۱۵ رأس دام فاقد مجور حمل در بوئین زهرا

فرمانده انتظامی بوئین زهرا همچنین از توقیف یک دستگاه وانت مزدا حامل دام فاقد مجوز حمل و کشف ۱۵ راس دام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیان نژادی اظهار داشت: ماموران پاسگاه "شهرستانک"در کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه وانت مزدا مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی از مدارک راننده خودرو مشخص شد خودرو فاقد مجوز حمل دام بوده و در بازرسی های صورت گرفته از خودرو تعداد ۱۵ راس دام (گوسفند) فاقد مجوز حمل کشف شد.

سرهنگ علیان نژادی در پایان با اشاره به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون ریالی دام کشف شده برابر اعلام کارشناسان، تصریح کرد: دام تحویل اداره دامپزشکی و یک نفر در این خصوص با تشکیل پرونده برای سر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.