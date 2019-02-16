  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

قاچاق کالا و ارز فرصت های تولیدی را از بین می برد

قاچاق کالا و ارز فرصت های تولیدی را از بین می برد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: قاچاق کالا و ارز فرصت های تولیدی را از بین می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، افزود: فرایند قاچاق کالا و ارز، استان کوچک و بزرگ ندارد و استقلال اقتصادی و تولید را با مشکل روبه رو می کند.

احمدی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان و تلاش برای فشار بر کشور به شکل برنامه ریزی شده، اظهار کرد: تلاش دشمن بر این است که به هر بهانه ای مجاری عرضه را در کشور ما دچار اختلال کند.

وی افزود: در جنگ اقتصادی باید آماده باشیم و فرقی نمی کند که قاچاق در چه نقطه ای انجام شود.

استاندار ابراز ‌اشت: تلاش دشمن بر این است که بازار را از کالای مورد نیاز تخلیه کند و فشار روانی بر کشور را افزایش دهد.

استاندار با تاکید بر جلوگیری از بروکراسی اداری در مصوبات حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، تصریح کرد: باید وظایف دستگاه ها به شکل شفاف مشخص و گزارشی از وظایف دستگاه ها و خروجی جلسه هماهنگی ارائه شود.

احمدی کنترل مبادی ورود کالای قاچاق به درون استان را ضروری دانست و بیان کرد: در حوزه کنترل بازار گوشت و تعادل بخشی نیز باید اقدامات لازم عملیاتی شود.

کد مطلب 4543733

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها