قاچاق کالا و ارز فرصت های تولیدی را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، افزود: فرایند قاچاق کالا و ارز، استان کوچک و بزرگ ندارد و استقلال اقتصادی و تولید را با مشکل روبه رو می کند.

احمدی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان و تلاش برای فشار بر کشور به شکل برنامه ریزی شده، اظهار کرد: تلاش دشمن بر این است که به هر بهانه ای مجاری عرضه را در کشور ما دچار اختلال کند.

وی افزود: در جنگ اقتصادی باید آماده باشیم و فرقی نمی کند که قاچاق در چه نقطه ای انجام شود.

استاندار ابراز ‌اشت: تلاش دشمن بر این است که بازار را از کالای مورد نیاز تخلیه کند و فشار روانی بر کشور را افزایش دهد.

استاندار با تاکید بر جلوگیری از بروکراسی اداری در مصوبات حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، تصریح کرد: باید وظایف دستگاه ها به شکل شفاف مشخص و گزارشی از وظایف دستگاه ها و خروجی جلسه هماهنگی ارائه شود.

احمدی کنترل مبادی ورود کالای قاچاق به درون استان را ضروری دانست و بیان کرد: در حوزه کنترل بازار گوشت و تعادل بخشی نیز باید اقدامات لازم عملیاتی شود.