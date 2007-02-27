دشمنان ایران به توطئه های اقتصادی روی آورده اند/ فعالیت های عمرانی کشور بیش از 70 درصد رشد داشته است

پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهورعصر امروز درهمایش سراسری اطلاعات اقتصادی تصریح کرد: شکست توطئه های دشمنان و مایوس کردن آنها در رسیدن به اهداف سلطه طلبانه خود نیازمند شناخت دقیق دسیسه ها ، تقوی و تهذیب، برنامه ریزی و سیاست های مدبرانه است.

وی تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی را همانند 28 سال گذشته شکست خورده خواند وخاطر نشان کرد: همان طور که ملت بزرگ ایران بارها و بارها ازجمله در 22 بهمن امسال، معادلات دشمنان نظام را درهم پیچیده و توطئه های آنان را با شکست مواجه کرده است، مسئولان هم وظیفه دارند از دستاوردهای علمی، سیاسی و اقتصادی ملت در عرصه های گوناگون به نحو احسن صیانت و پاسداری کنند.

داوودی گفت: دولت نهم در تلاش برای رفع مشکلات کشور در بخش های تولیدی و اشتغالزایی است و تاکنون نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافته است .



وی افزود : تشکیل جلسات هیات دولت در استان های مختلف کشور ، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار محروم با اجرای طرح سهام عدالت واجرای اصل 44 قانون اساسی از جمله اقدامات دولت برای پیشرفت همه جانبه و توسعه همزمان مناطق مختلف کشور است .

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه تلخ خصوصی سازی در گذشته و مشکلات زیادی که از این طریق برای کارگران کارخانه ها به وجود آمده است گفت: باید براساس عدالت، برنامه ریزی، دقت و هوشیاری از ورود بخشهای غیر دولتی در اقتصاد کشور حمایت کرد و در این بین دستگاه های نظارتی نقش اساسی دارند .

وی با بیان اینکه دولت برای تسریع دراجرای اصل 44 قانون اساسی بودجه بانک ها را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است تا بانکها بتوانند از بخش غیر دولتی حمایت کنند، گفت: دولت تصمیم دارد با افزایش سرمایه بانک ها و ارایه تسهیلات مناسب به مردم، اقشار مختلف را وارد عرصه اقتصادی کند و با حمایت از بخش های غیر دولتی، اصل 44 را هر چه سریعتر اجرا نماید.

داوودی نقش بازار سرمایه و بورس را در اجرای بهتر اصل 44 قانون اساسی مهم ارزیابی کرد و با اشاره به تصویب آیین نامه بورس درسال گذشته تاکید کرد: باید از این بازار نوپا حمایت و از سوء استفاده برخی، از اطلاعات بازار بورس به همت دستگاه های نظارتی جلوگیری کرد تا در اجرای اصل 44 قانون اساسی خللی ایجاد نشود.

وی رشد بیش از 70 درصدی فعالیت های عمرانی در کشور را نشان دهنده عزم دولت برای آبادانی و عمران کشور در همه بخش ها دانست وخاطر نشان کرد: تا کنون حدود 6 میلیون و 500 هزار سهم در قالب سهام عدالت توزیع شده که تا پایان امسال به 10 میلیون سهم و تا آخر فروردین 86 به 14 میلیون سهم خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور ایجاد بنگاه های کوچک زودبازده را از طرح های دولت برای اشتغال زایی برشمرد و گفت: برای این کار 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها داده می شود که تا پایان امسال 24 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات برای راه اندازی این بنگاه ها اختصاص خواهد یافت.