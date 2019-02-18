دانشگاه صنعتی امیرکبیر نوآورترین دانشگاه کشور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مهدی مجیدپور گفت: بر اساس آمار کانون ثبت پتنت ایران، در سال‌های ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ یک سوم ثبت پتنت های بین المللی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به مطالعات انجام شده روی ۵۵ دانشگاه برتر نوآوری در ۵ قاره جهان گفت: این مطالعه نشان می دهد که چرخه ایده تا محصول و خدمات به صورتی است که در بخش های ابتدایی طرح، دولت ها و بخش های دولتی و عمومی فاینانس را بر عهده دارند و هر چه طرح پیشرفت می کند نقش بخش های خصوصی برجسته تر می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه این روند در سال ۱۳۹۶ ادامه داشته و ۳۱ درصد ثبت پتنت ها مربوط به این دانشگاه بوده است، یادآور شد: از سوی معاونت علمی دانشگاه‌های کشور به سطوح «الف، ب و ج» سطح بندی شدند که این دانشگاه تنها دانشگاه کشور بوده که در سطح «الف» قرار گرفت و بعد از آن دانشگاه فردوسی مشهد؛ مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی هستند.

مجیدپور به وضیعت نوآوری این دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه استنفورد دانشگاهی است که در شاخص نوآوری مطرح است به گونه ای که تعداد درخواست ثبت پتنت های سالانه آن ۹۹ مورد است که نرخ موفقیت پذیرش این درخواست ها ۵۰ درصد است و میزان بودجه این دانشگاه ۶ میلیارد دلار است.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه «کارلسروهه» آلمان را در رده صدم این رتبه بندی دانست و ادامه داد: تعداد درخواست ثبت پتنت این دانشگاه ۳۲ مورد در سال است و نرخ موفقت آنها ۵۸ درصد است. اعتبارات سالانه این دانشگاه بالغ بر یک میلیارد دلار گزارش شده است.

این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تعداد درخواست ثبت پتنت این دانشگاه را ۲۸ مورد ذکر کرد و گفت: از این تعداد ۶ مورد آن مورد پذیرش قرار گرفته است در حالی که میزان اعتبارات ما ۱۵ میلیون دلار است.