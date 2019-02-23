به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، رضا آذین رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر گفت: جشنواره اختراعات رویش خلیجفارس با هدف شناسایی، هدایت و حمایت اخترعات برگزیده و تسهیل مسیر تجاریسازی در بوشهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: جشنواره رویش خلیجفارس به میزبانی بنیاد نخبگان استان بوشهر و با مشارکت و حضور بنیادهای نخبگان استانهای پهنه جنوب کشور (خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان) برگزار میشود.
رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر با اشاره به اینکه مهلت ثبتنام جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش خلیجفارس تا ۸ اسفند تمدید شده است، بیان کرد: جشنواره رویش خلیجفارس در تاریخهای ۱۵ و ۱۶ اسفند برگزار می شود.
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