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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۹

رئیس هیئت تنیس روی میز قم به مهر خبر داد؛

کسب مقام سوم تور تنیس روی میز کشور توسط پینگ پنگ باز قمی

کسب مقام سوم تور تنیس روی میز کشور توسط پینگ پنگ باز قمی

قم - رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم از کسب مقام سوم تور تنیس روی میز کشور توسط پینگ پنگ باز قمی خبر داد.

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سید محمد معین منتظری پینگ پنگ باز خوش آتیه قم در تور تنیس روی میز نوجوانان کشور در اهواز به مقام سوم رسید و این برای نخستین بار است که یک قمی در تور تنیس روی میز کشور به جمع ۴ نفر برتر می‌رسد.

وی افزود: در این مسابقات که با درخشش پینگ پنگ بازان قمی همراه بود بازی‌های زیبا و کسب مدال برنز مسابقات توسط سید محمد معین منتظری و بازی‌های درخشان سید علی سجادیان  و صعود به جمع ۸ نفر برتر مسابقات نشان از پیشرفت تنیس روی میز قم داشت.

رئیس هیئت تنیس روی میز قم گفت: راه‌یابی محمد محمدی به جمع ۱۶ نفر برتر مسابقات نوجوانان و پیروزی بر محمد امین صمدی بازیکن تیم ملی و نفر سوم مسابقات جوانان کشور و نیز راه‌یابی امیر حسین فغانی به جمع ۱۶ نفر برتر جوانان کشور مهر تاییدی بر توانمندی پسران پینگ پنگ باز قم بود.

عموییان بیان داشت: علاوه بر این، درخشش محسن سجادی و میلاد عباسی و پرهام حکانی که در گروه‌های خود به مقام اول رسیدند و عناوین متعدد پویا وفایی  در سال جاری نشان می‌دهد عزم جدی برای موفقیت در حوزه قهرمانی برای پینگ پنگ بازان قمی به وجود آمده است و امروز قم در سطح کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی عنوان کرد: این نتایج درخشان در سایه اتحاد و همدلی جامعه پینگ پنگ استان قم  و تلاش های بسیار زیاد بازیکنان و مربیان و خانواده بازیکنان به دست آمده است و این تلاش را در سال ۹۸ به جدیت بیشتر افزایش خواهیم داد تا نتایج پررنگ‌تری برای تنیس روی میز قم به دست بیاید.

کد مطلب 4546355

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