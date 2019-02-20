کسب مقام سوم تور تنیس روی میز کشور توسط پینگ پنگ باز قمی

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سید محمد معین منتظری پینگ پنگ باز خوش آتیه قم در تور تنیس روی میز نوجوانان کشور در اهواز به مقام سوم رسید و این برای نخستین بار است که یک قمی در تور تنیس روی میز کشور به جمع ۴ نفر برتر می‌رسد.

وی افزود: در این مسابقات که با درخشش پینگ پنگ بازان قمی همراه بود بازی‌های زیبا و کسب مدال برنز مسابقات توسط سید محمد معین منتظری و بازی‌های درخشان سید علی سجادیان و صعود به جمع ۸ نفر برتر مسابقات نشان از پیشرفت تنیس روی میز قم داشت.

رئیس هیئت تنیس روی میز قم گفت: راه‌یابی محمد محمدی به جمع ۱۶ نفر برتر مسابقات نوجوانان و پیروزی بر محمد امین صمدی بازیکن تیم ملی و نفر سوم مسابقات جوانان کشور و نیز راه‌یابی امیر حسین فغانی به جمع ۱۶ نفر برتر جوانان کشور مهر تاییدی بر توانمندی پسران پینگ پنگ باز قم بود.

عموییان بیان داشت: علاوه بر این، درخشش محسن سجادی و میلاد عباسی و پرهام حکانی که در گروه‌های خود به مقام اول رسیدند و عناوین متعدد پویا وفایی در سال جاری نشان می‌دهد عزم جدی برای موفقیت در حوزه قهرمانی برای پینگ پنگ بازان قمی به وجود آمده است و امروز قم در سطح کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

وی عنوان کرد: این نتایج درخشان در سایه اتحاد و همدلی جامعه پینگ پنگ استان قم و تلاش های بسیار زیاد بازیکنان و مربیان و خانواده بازیکنان به دست آمده است و این تلاش را در سال ۹۸ به جدیت بیشتر افزایش خواهیم داد تا نتایج پررنگ‌تری برای تنیس روی میز قم به دست بیاید.