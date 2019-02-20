خبرگزاری مهر - گروه ورزش: جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی برگزار شد؛ انقلابی که با ظهور آن مسیر حرکتی ایران در تمام عرصه ها دستخوش تغییراتی بنیادی بر اساس سیاست های جمهوری اسلامی ایران و انقلابِ بزرگ آن شد.

در این میان ورزش مستثنی از دیگر عرصه ها نبود؛ حوزه ای که به واسطه فراگیر بودن و تاثیرگذاری بالا، ارتباط مستقیم با شور و شعف و شکل گیری آن در میان ملت دارد. علاوه بر این ورزش در عرصه سیاست های داخلی و حتی خارجی هم تعیین کننده است و همین موضوع ابعاد توجه به آن را گسترده تر کرده است.

مسیر حرکتی ورزش ایران بعد از انقلاب اسلامی اگرچه با ثبات و یکنواخت نبود اما به گونه ای بود که طی چهاردهه دستاوردهای زیادی را در سطوح مختلف به همراه داشت. این دستاوردها که گسترده شدن حضور ورزشکاران در میادین آسیایی و جهانی و از جمله المپیک، مدال آوری در رویدادهای مختلف، میزبانی مسابقات بین المللی، توسعه ورزش بانوان و مهیا شدن شرایط برای اعزام بین المللی آنها در کنار توسعه عمرانی از جمله آنها به حساب می آید، مویدِ وضعیت متفاوت ورزش ایران و حرکت رو به جلو آن نسبت به قبل از انقلاب است.

البته که شکی نیست هنوز ورزش ایران با وضعیت ایده آلِ ممکن فاصله زیادی داشته و احتمالا راه های نرفته زیادی دارد که باید برای طی کردنِ هدفمند آنها طی سال های آینده برنامه ریزی داشته باشد.

دهه پنجم انقلاب اسلامی می تواند بهترین بهانه و فرصت برای دستیابی به بسیاری از اهداف محقق نشده باشد به شرطی که از تمام آزمون و خطاهایی که ورزش طی چهار دهه گذشته انقلاب داشته برای این دهه و طی کردن نتیجه بخش تر آن استفاده کرد.

به گفته یکی از روسای سازمان تربیت بدنی وقت، این مهم نیازمند بازنگری در برخی امور است که توجه به ورزش پایه، نهادینه کردن نظام باشگاهداری، توجه به بحث آموزش، استقلال فدراسیون ها و از همه مهمتر مدیریت مستمر با برنامه های بلند مدت از جمله آنها است.

سید مصطفی هاشمی طبا در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «ورزش ایران برای ارتقا از جایگاه فعلی و دستیابی به دستاوردها و اهدافی بزرگتر از آنچه طی چهل سال گذشته به آنها دست یافت، چه برنامه پیش بینی شده ای باید داشته باشد؟»، به این موضوعات اشاره کرد و در مورد آنها توضیح داد.

نمره ورزش طی چهل سال گذشته

وی در ابتدای گفتگویش با خبرنگارمهر با بیان اینکه ورزش ایران نمی تواند از چهل سال گذشته و دوران مختلف آن نمره ثابتی بگیرد، گفت: مسلم است که ورزش و ورزشی ها در برخی زمان ها خوب بودند و با عملکردشان نتایج قابل توجهی رقم زدند اما در برخی زمان ها هم کاملا متفاوت نشان دادند. این در حالی است که ورزش متکی به جوانان و در کل عموم مردم است و این افراد بودند که در بسیاری از مواقع ضعف های مدیریتی را به نوعی و به خصوص با حمایت های خود جبران می کردند.

استفاده از نقاط ضعف و قوت ۴۰ سالِ ورزش برای یک دهه آینده

هاشمی طبا که از مدیران سیاستمدار در عرصه ورزش به حساب می آید، خاطرنشان کرد: با تمام نقاط ضعف و قوت موجود، ورزش همراه با چهار دهه انقلاب عمر کرد و به جایی رسیده که امروز می بینیم. مهم این است که بر اساس کارنامه و وضعیت چهل سال گذشته برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم. برنامه ای که نباید کوتاه مدت باشد و با مدیریت مقطعی هم پیش نمی رود.

تاکید بر برنامه ریزی بلندمدت؛ باید به فکر المپیک ۱۲ سال دیگر بود نه چهار سال آینده

این مدیر ورزشی با بیان اینکه المپیک بهترین معیار برای برنامه ریزی و ارزیابی ورزشی ها است، تصریح کرد: المپیک هر چهار سال یکبار برگزار می شد. البته نباید اینگونه باشد که برنامه ریزی مدیران چهار ساله و برای هر دوره المپیک باشد. در دهه پیش رو از عمر انقلاب اسلامی باید ورزش بر اساس یک برنامه ۱۲ ساله به حرکت خود ادامه دهد. المپیک توکیو احتمالا دغدغه اصلی مدیران برای آینده است در حالیکه درست تر این است که از حالا به فکر ۱۲ سال آینده باشیم و برنامه ریزی حضور در المپیک آن زمان.

ورزش نیازمند مدیریت مستمر است

وی در این رابطه ادامه داد: در واقع برای ارتقا جایگاه در بازی های المپیک که مهمترین رویداد برای ارزیابی وضعیت ورزش است و اینکه بتوانیم در این بازی ها بین کشورهای اول تا هشتم شرکت کننده قرار بگیریم، باید برنامه ای اینگونه داشت و بر اساس آن پیش رفت. به هر حال بعد از المپیک، چگونگی عملکرد در این البته که چنین برنامه ای نیازمند مدیریت باثبات است. بنابراین داشتن مدیریت مستمر در کنار برنامه ریزی ۱۲ ساله لازم است تا در پنجمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی به نتایجی بزرگ تر از چهل سال گذشته دست یابیم.

خوب حرف زدن دردی از ورزش دوا نمی کند

رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ایران تاکید کرد: برنامه ریزی برای ورزش، کلی حرف زدن و خوب حرف زدن نیست. اینها دردی دوا نمی کند. برای ایده آل های موردنظر باید برنامه ای استراتژیک تدوین کرد به گونه ای اجرای آن، ضمانت دستیابی به نتایج باشد.

تاکید بر ورزشِ مدارس و توجه به باشگاه‌داری

هاشمی طبا در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر یکی از نقاط ضعف عمده ورزش طی چهار دهه گذشته را عدم توجه کافی به آن در سطح مدارس عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که برای دهه پنجم و در برنامه ریزی های مورد نظر باید لحاظ شود به گونه ای بِیس و پایه ورزش از سطح مدارس گذاشته شود. اینگونه ورزش فراگیر تر شده و افراد از سنین پایین و دانش آموزی به لحاظ بدنی آمادگی بیشتری پیدا می کنند.

وی توجه به باشگاه ها را دیگر ملاک تعیین کننده در وضعیت ورزش برای ۱۰سال پیش رو عنوان کرد و گفت: باید نظام باشگاه داری خیلی بیشتر تقویت شد و فعالیت های باشگاهی هم بر اساس آن انجام شود. این دو موضوع یعنی ورزش در مدارس و توجه به باشگاه داری از نقاط ضعف عمده ورزش طی چهار دهه گذشته بود. به هر حال باید شرایط به گونه ای باشد که اگر ۱۴ میلیون دانش آموز داریم، همه آنها بتوانند در مدارس ورزش کنند. برای باشگاه ها هم همان طور که شرایط تشکیل ایجاد می شود باید شرایط ادامه فعالیت هم مهیا شود.

از مباحث آموزشی نباید غافل شد

​رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی وقت تاکید کرد: موضوع آموزش هم نباید فراموش شود. آموزش مستمر به خصوص برای مربیان تاثیر زیادی دارد حتی برای پرورش استعداد که خود از مواردی است که برای یک دهه آینده باید برنامه ریزی قوی تری برای آن داشت.

مصطفی هاشمی طبا در پایان با بیان اینکه استقلال فدراسیون ها هم نباید در برنامه ریزی ها برای آینده فراموش شود، گفت: در کل خیلی از کمبودها و نقاط ضعف فعلی ورزش قابل جبران هستند به شرطی که مدیریت مستمر و برنامه طولانی مدت داشت.