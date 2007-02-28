به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه این مرحله در ارتفاعات و جنگل های شهرستان نور فیلمبرداری پس از گذشت 25 جلسه کاری به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. این مرحله که 11 دی امسال آغاز شده بود تا نیمه اسفندماه ادامه پیدا می کند.



"باد در علفزار می پیچد" سومین قسمت از سه گانه معصومی است که در ادامه فیلم های "رسم عاشق کشی" و "جایی در دوردست" ساخته می شود. داستان این فیلم روایتگر شوکا دختر جوانی است که به علت فقر خانواده مجبور می شود به ازدواج با پسر عقب افتاده ای تن دهد تا کمی از بار مشکلات خانواده کم شود، اما جلیل شاگرد خیاط دل در گرو شوکا دارد و این موضوع اتفاقاتی را به وجود می آورد.



الناز شاکردوست، حسین عابدینی، رضا ناجی، جمال اجلالی، مائده طهماسبی و مهران رجبی بازیگران اصلی این فیلم هستند. همچنین نادر معصمومی مدیر فیلمبرداری، هومن معصومی طراح صحنه و لباس، احمد صالحی صدابردار و فتح اله جعفری جوزانی تهیه کننده و مجری طرح "باد در علفزار می پیچد" هستند.



فیلم سینمایی "جایی در دوردست" اکنون بر پرده سینماهای تهران است و داستان آن در منطقه کجور مازندران می گذرد. جسد یک جنگلبان زیر برف پیدا می شود و کنار جسد یک درخت قطع شده وجود دارد. علت مرگ ضربات متعدد چاقو است. جوانی به نام جمال به این قتل اعتراف می کند، ولی شواهد به گونه ای دیگر است. محمدهادی دیباجی، مرضیه خوش تراش، عباس امیری، مهران رجبی و مسعود رایگان بازیگران این فیلم هستند.