عرضه دوربین عکاسی پاناسونیک با قابلیت زوم ۶۰ برابر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، دوربین یادشده Lumix TZ۹۵ نام دارد و یکی از ویژگی های خاص آن امکان فیلم برداری با دقت بالا یا ۴K می باشد. تثبیت گر تصویر اپتیکال و لنزهای دارای قابلیت زوم از جمله دیگر امکانات دوربین مذکور است.

دوربین یادشده علیرغم آنکه از امکانات دوربین های پیشرفته DSLR برخوردار است، اما تا بدان حد جمع و جور است که به راحتی در جیب جای می گیرد و لذا برای عکاسی در سفر نیز گزینه ای مناسب محسوب می شود.

در تولید این دوربین از حسگر قدرتمند CMOS با دقت ۲۰.۳ مگاپیکسل استفاده شده و توان زوم ترکیبی آن با استفاده از قابلیت زوم دیجیتال یا هوشمند از ۳۰ ایکس به ۶۰ ایکس افزایش می یابد. این میزان توان زوم در هیچ یک از دوربین های گوشی های هوشمند وجود ندارد.

سرعت فیلمبرداری ویدئویی این دوربین ۳۰ فریم در ثانیه است و امکان استخراج عکس هایی با فرمت RAW از این دوربین وجود دارد. سرعت شاتر این دوربین هم از ۱/۱۶۰۰۰ ثانیه تا حداکثر ۳۰ ثانیه برای عکاسی در شب در نوسان بوده و یک منظره یاب با پوشش ۱۰۰ درصد برای دوربین یادشده طراحی و در نظر گرفته شده است.

نمایشگر لمسی ال سی دی ۳ اینچی، سازگاری با وای – فای و خروجی های HDMI و یو اس بی از جمله امکانات دوربین یادشده است. قیمت این دوربین که به زودی به بازار می آید ۴۴۸ دلار است.