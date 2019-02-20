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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۲

توسط ترامپ؛

دستور ایجاد نیروی فضایی در ارتش آمریکا صادر شد

دستور ایجاد نیروی فضایی در ارتش آمریکا صادر شد

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دستور تشکیل نیروی فضایی ارتش آمریکا را صادر کرد. البته این نیرو در درون نیروی هوایی و نه به عنوان یک نیروی مستقل آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، بر اساس دستور روز گذشته ترامپ خطاب به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا باید طرح هایی را برای ایجاد این نیرو آماده و در اختیار رئیس جمهور قرار دهد.

ترامپ قبل از امضای سند دستور تاسیس این نیرو خطاب به وزارت دفاع آمریکا و نگارش پیش نویس طرح دولت برای تقدیم به کنگره اعلام کرد که فضا آینده ما و گام بعدی محسوب می شود. ما باید برای این کار آماده باشیم.

ترامپ پیش از این اعلام کرده بود آمریکا به نیروی فضایی نیاز دارد که برابر و جدای از دیگر نیروهای سه گانه ارتش آمریکا باشد. اما در دستور وی نیروی فضایی به صورت یک نیروی چهارم در نظر گرفته نشده و این امر ممکن است واکنش منفی کنگره را در پی داشته باشد.

کارشناسان صدور دستور یادشده را مهم ترین تغییر در ارتش آمریکا از سال ۱۹۴۷ بدین سو می دانند. در این سال نیروی هوایی ارتش آمریکا به طور رسمی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم تاسیس شد.

کد مطلب 4547374

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