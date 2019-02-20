دستور ایجاد نیروی فضایی در ارتش آمریکا صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، بر اساس دستور روز گذشته ترامپ خطاب به پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا باید طرح هایی را برای ایجاد این نیرو آماده و در اختیار رئیس جمهور قرار دهد.

ترامپ قبل از امضای سند دستور تاسیس این نیرو خطاب به وزارت دفاع آمریکا و نگارش پیش نویس طرح دولت برای تقدیم به کنگره اعلام کرد که فضا آینده ما و گام بعدی محسوب می شود. ما باید برای این کار آماده باشیم.

ترامپ پیش از این اعلام کرده بود آمریکا به نیروی فضایی نیاز دارد که برابر و جدای از دیگر نیروهای سه گانه ارتش آمریکا باشد. اما در دستور وی نیروی فضایی به صورت یک نیروی چهارم در نظر گرفته نشده و این امر ممکن است واکنش منفی کنگره را در پی داشته باشد.

کارشناسان صدور دستور یادشده را مهم ترین تغییر در ارتش آمریکا از سال ۱۹۴۷ بدین سو می دانند. در این سال نیروی هوایی ارتش آمریکا به طور رسمی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم تاسیس شد.