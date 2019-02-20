هوای پاک پایتخت ۲۵ روزه شد/ رکورد هشت ساله کاهش آلودگی هوا شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد: شهر تهران، روز دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه، بیست و پنجمین روز هوای پاک را در سال ۹۷ تجربه کرد و بدین ترتیب رکورد هشت ساله هوای پاک در پایتخت شکسته شد.

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، بهبود مشهود کیفیت هوای تهران در بهمن‌ماه رکورد شکست؛ به طوری که تاکنون تهران در ۲۵ روز از سال ۹۷ هوای پاک را تجربه کرده و یک رکورد هشت ساله را شکسته است.

براساس اطلاعات موجود، از سال ۱۳۸۹ اندازه‌گیری ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون در تهران آغاز شد و این عدد به عنوان شاخص اصلی کیفیت هوای پایتخت تعیین شد. از آن زمان تا امسال، در هیچ سالی تعداد روزهای پاک به ۲۵ روز نرسیده بود و البته هنوز یک ماه دیگر تا پایان سال باقی است و احتمال افزایش این عدد نیز وجود دارد. براین اساس در سال ۸۹ تنها ۱۴ روز، ‌ در سال ۹۰ تا ۹۲ تنها سه روز هوای پاک ثبت شده و در سال ۹۳ نیز ۱۶ روز، سال ۹۴ تنها ۲۱ روز، سال ۹۵ نیز ۱۷ روز، سال ۹۶ تنها ۱۴ روز و سال ۹۷ تاکنون ۲۵ روز هوای پاک ثبت شده است.

بنا براین اطلاعیه، اگرچه تغییرات جوی و بارش باران و وزش باد در بهبود کیفیت هوای تهران تاثیر قابل توجهی داشته است، اما سازمان محیط زیست تایید کرده که بخش قابل توجهی از بهبود کیفیت هوا ناشی از اقداماتی است که در دوره جدید مدیریت شهری در تهران آغاز شده است و البته تا به ثمر رسیدن کامل نتایج آنها هنوز باید صبر کرد. از جمله برنامه‌هایی که در حوزه کنترل آلودگی هوای تهران در سال جاری به اجرا گذاشته شده می‌توان به اجرای مرحله دوم طرح کاهش و کنترل فراگیر معاینه فنی خودروها، اجرای طرح ترافیک جدید و تعیین استاندارد جدید معاینه فنی برتر برای خودروهای با آلایندگی کمتر، بهبود کیفیت سوخت دیزل، ممنوعیت مطلق تردد اتوبوس‌های فاقد معاینه فنی در خطوط شرکت واحد، بازدیدهای سرزده پیاپی از مسیرها و نقاط توقف کامیون‌ها و اتوبوس‌های آلاینده، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی و جلوگیری از شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری اشاره کرد.

بدین ترتیب، آنگونه که مدیران سازمان محیط زیست هم تایید کرده‌اند، نیمی از بهبود چشمگیر کیفیت هوای تهران در سال جاری را می‌توان به اینگونه اقدامات نسبت داد و البته هنوز کارهای بسیاری دیگری برای حل همیشگی معضل آلودگی هوا در تهران باید انجام داد.