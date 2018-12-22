پاییز ۹۷ هوای پایتخت ناسالم نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، پاییز ۱۳۹۷ در شرایطی سپری شد که در هیچ روزی از ۹۰ روز پاییز، شاخص کیفیت هوا به ۱۵۰ نرسید و هوا «ناسالم» نشد. این در حالی است که در پاییز سال قبل تهران ۴ روز ناسالم و در سال قبل از آن ۵ روز ناسالم را از سر گذرانده بود.
اگرچه بخشی از این تغییرات ناشی از عوامل جوی است، اما مقایسه روزهای بارانی امسال با سال گذشته نشان میدهد که تغییرات جوی همه ماجرا نیست. در پاییز سال گذشته، تعداد روزهای آلوده (با شاخص بالاتر از ۱۰۰) ۴۴ روز بود که امسال به ۱۵ روز رسیده؛ یعنی ۲۶ روز از روزهای آلوده به روزهای پاک و سالم تبدیل شده است. حال آنکه تعداد روزهای بارانی در پاییز امسال ۱۶ روز بیشتر از پاییز سال قبل بوده است. این مقایسه نشان میدهد که بهبود کیفیت هوا قابل تقلیل به تأثیر عوامل جوی نیست و تلاشهای صورتگرفته برای کنترل آلایندگی خودروها نیز اثر قابل توجهی داشته است.
از ابتدای مهرماه امسال، طبق بخشنامه معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، تردد اتوبوسهای دودزا و فاقد معاینه فنی در تهران ممنوع شد. همچنین از ابتدای آبانماه، اعلام شد که تردد خودروهای شخصی فاقد معاینه فنی نیز در تمام سطح شهر بهطور شبانهروزی تحت کنترل دوربینها قرار میگیرد. با آنکه پلیس راهور اعمال قانون در مورد خودروهای متخلف را بیش از یک ماه به تأخیر انداخت، اما افزایش مراجعات به مراکز معاینه فنی نشان داد که عموم شهروندان همراهی شایستهای با سیاستهای ناظر به کنترل آلودگی هوای شهر دارند.
با این حال کارشناسان معتقدند این اقدامات کافی نیست و برای حل ریشهای مساله آلودگی هوای تهران، علاوه بر کنترل شدیدتر آلایندگی خودروهای سنگین و سبک و محدود کردن استفاده از خودروهای شخصی، باید سرمایهگذاریهای ویژهای برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل نقل و عمومی و توسعه زیرساختهای مترو انجام شود؛ امری که نیازمند تخصیص بودجههای دولتی و نیز جذب سرمایههای داخلی و خارجی است.
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