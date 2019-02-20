گازگرفتگی جان ۳ عضو خانواده بجنوردی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: در این حادثه متاسفانه دو پسربچه هفت ماهه و ۹ ساله به همراه مادرشان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: علت این حادثه نشت دود از دوکش آبگرمکن و استنشاق گاز سمی توسط اعضای این خانواده بوده که متاسفانه منجر به مرگ آنان شد.

فرمانده انتظامی بجنورد بیان کرد: این حادثه اواخر شامگاه سه شنبه در یکی از منازل واقع در خیابان شریعتی شمالی رخ داد.

گفتنی است، دو روز گذشته دو جوان ۲۵ ساله در خیابان دهخدای بجنورد به دلیل لوله کشی غیراستاندارد بخاری دچار گازگرفتگی شدند.