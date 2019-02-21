گلایه شهروندان فومنی از سد معبر/ شهرداری ساماندهی کند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر فومن به ریاست زهرا نظری و غیبت نورالدین نعمتی و با حضور ریاست آبفای شهر فومن و مدیر پروژه فاضلاب این شهر در دفتر شورا برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر فومن در این جلسه با بیان اینکه اعضای شورا وظیفه پیگیری حقوق مردم را بر عهده دارند، گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری به دنبال حقوق شهروندان بوده و احقاق حق مردم را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم.

زهرا نظری با اشاره به اینکه شهردار فومن همچون کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی برای نیروهای روزمزد و پاکبانان مبلغی برای عیدی مشخص کند، اظهارکرد: شهرداری فومن برای برخورد با سد معبر نیروی ندارد که این موضوع سبب بروز نابسامانی در سطح شهر شده و باید برای ساماندهی به این وضعیت تهمیدات لازم اتخاذ شود.

وضعیت نامطلوب آسفالت معابر شهری فومن

جلیل سندی یکی از اعضای شورای شهر فومن در ادامه این جلسه با بیان اینکه چاله‌های معابر شهر به معضلی برای شهروندان تبدیل شده است، افزود: شهروندان در این زمینه گلایه‌های بسیاری دارند شهرداری فومن باید در کوتاه ترین زمان به این وضعیت سامان دهد.

شهردار فومن حداقل ها را انجام دهد

علیرضا علیدوست یکی دیگر از اعضای شورای شهر فومن که دقایق پایانی جلسه به بقیه اعضای ملحق شد خطاب به شهردار فومن با بیان اینکه بارها به شما تذکر داده‌ایم که در رنگ آمیزی شهر تلاش کنید اما شما به تذکرات شورا اهمیتی نمی دهید، افزود: زمان مناسب برای رنگ آمیزی و شاخه‌زنی را با توجه به روزهای پایانی سال ۹۷ از دست داده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از انتظارات اعضای شورای شهر از شهردار فومن این بوده که حداقل‌ها را انجام دهد.

نبود منابع مالی مناسب دلیل کندی اجرای پروژه‌های شهرداری فومن

شهردار فومن در ادامه با اشاره به اینکه درباره برخورد با سد معبر در این شهر هماهنگی‌های لازم با جانشین دادستان صورت گرفته و مقرر شد بازدیدی انجام شود، اظهارکرد: در زمینه ساماندهی به وضعیت معابر نیز قرار است بعد از زیرسازی، آسفالت و بهسازی روکش معابر شهر فومن انجام شود.

حسین غلام نیا با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و بارندگی‌های مداوم سبب شده تا خدمات شهرداری به کندی صورت پذیرد، تصریح کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های شهرداری فومن عبور و مرور ماشین‌های سنگین از داخل شهر و تخریب آسفالت است که از مسئولان ذیربط می‌خواهیم براساس قانون با افراد خاطی برخورد کنند.

وی با اشاره به وضعیت بد اقتصادی و اینکه دولت نمی تواند کمکی به شهرداری ‌ها انجام دهد نیز اظهارکرد: امروزه با ساخت و سازی که بخش خصوصی انجام می دهد اکثرا تمایل دارند به‌جای تقسیط عوارض یک ملک به نام شهرداری بزنندکه این اقدام به نفع شهرداری است این موضوع باید در شورا مصوب شود.