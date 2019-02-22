به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری اردبیل، اکبر بهنام‌جو شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات سرمایه گذاران شهرستان گرمی تصریح کرد: ایجاد اشتغال برای جوانان و حمایت از سرمایه گذاران جزو اولویت‌های دولت بوده و این امر برای خانواده‌ها نشاط آفرین و امید بخش است.

وی با بیان اینکه در صورت اهلیت سرمایه گذاران، بانک‌های عامل همکاری خوبی دارند، افزود: با توجه به شرایط حاکم در جامعه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری برای تولید از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک های عامل باید برای جذب سرمایه گذار نهایت همکاری را داشته باشند.

استاندار اردبیل یادآور شد: از ۲۰ هزار شغل هدف گذاری شده برای سال جاری ۳ هزار شغل سهم روستاها بود که محقق شده است و سال آینده با اجرای طرح‌هایی مانند آنچه در شهرستان گرمی با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان شاهد آن هستیم اشتغال روستایی رونق بیشتری خواهد داشت.

وی فرصت بدست آمده برای اشتغال پایدار روستایی و فراگیر را مناسب بر شمرد و افزود: دولت نهایت تلاش خود را برای کاهش مشکلات اشتغال جوانان به کار بسته و عملکرد همه دستگاه‌ها در کاهش بروکراسی اداری و اعطای تسهیلات باید قابل لمس باشد.

استاندار اردبیل از فرماندار شهرستان گرمی خواست مشکلات سرمایه گذاران و صاحبان صنعت و تولید را احصا کرده و برای حل این مشکلات در شهرستان اقدام کند.