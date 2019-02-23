  1. استانها
  2. کردستان
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان:

۱۴ کیلوگرم تریاک در قروه کشف شد

۱۴ کیلوگرم تریاک در قروه کشف شد

سنندج - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: در پی طرح عملیاتی مبارزه با مواد مخدر، ۱۴ کیلوگرم تریاک در شهرستان قروه کشف شد.

سرهنگ فرامرز شاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ماموران عملیات ویژه اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان قروه موفق به شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر و کشف ۱۴ کیلوگرم تریاک شدند.

وی افزود: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با مواد مخدر ماموران انتظامی به یک دستگاه خودروی سواری در شهرستان قروه مشکوک شده که با هماهنگی مراجع قضایی خودروی مورد نظر را توقیف می کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان ادامه داد: در پی این عملیات ماموران پس از بازرسی از خودروی مورد نظر موفق به کشف ۱۴ کیوگرم تریاک می شوند.

سرهنگ شاکری یادآور شد: در همین راستای دو نفر سرنشین خودرو دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 4549712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها