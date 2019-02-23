۱۴ کیلوگرم تریاک در قروه کشف شد

سرهنگ فرامرز شاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: ماموران عملیات ویژه اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با همکاری ماموران انتظامی شهرستان قروه موفق به شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر و کشف ۱۴ کیلوگرم تریاک شدند.

وی افزود: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با مواد مخدر ماموران انتظامی به یک دستگاه خودروی سواری در شهرستان قروه مشکوک شده که با هماهنگی مراجع قضایی خودروی مورد نظر را توقیف می کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان ادامه داد: در پی این عملیات ماموران پس از بازرسی از خودروی مورد نظر موفق به کشف ۱۴ کیوگرم تریاک می شوند.

سرهنگ شاکری یادآور شد: در همین راستای دو نفر سرنشین خودرو دستگیر و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.