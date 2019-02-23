۶۰۰۰ دانش آموز و دانشجو از حمایت کمیته امداد مرکزی برخوردار شدند

احمد بوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حمایت از محرومان و توانمندسازی مددجویان رسالت اصلی کمیته امداد است، اظهار داشت: ارتقای سطح فرهنگی مددجویان تحت حمایت مهم‌ترین گام در مسیر توانمند سازی اقتصادی این قشر است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اینکه کمیته امداد با کمک به ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت، زمینه موفقیت‌های تحصیلی و علمی آنان را فراهم کرده، افزود: کمیته امداد استان مرکزی در ۹ ماهه امسال شش هزار و ۴۱۲ دانش آموز، دانشجو و طلبه را تحت حمایت قرار داده و برای کمک به این دانش آموزان و دانشجویان بیش از یک میلیارد و ۴۳ میلیون تومان هزینه شده است.

بوالحسنی توانمند سازی فکری و فرهنگی و کمک به آینده سازان را از اهداف کمیته امداد برشمرد و گفت: کمک هزینه تحصیلی به منظور رفع بخشی از مشکلات مالی دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت پرداخت می شود تا بتوانند با خیالی آسوده به تحصیل ادامه دهند و برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی، برگزاری دوره های مشاوره تحصیلی و تامین امکانات آموزشی از دیگر اقدامات انجام شده کمیته امداد است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان مرکزی عنوان کرد: این نهاد مردمی با همکاری خیران و نیکوکاران در کمک به این دانش آموزان و دانشجویان برای موفقیت در امر تحصیل و رسیدن به مدارج تحصیلی عالی تلاش می کند تا زمینه اشتغال و خودکفایی این مددجویان فراهم شود.