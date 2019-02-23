«تکیه بر باد» روی آنتن شبکه پنج می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، مجموعه تلویزیونی «تکیه بر باد» به کارگردانی محمود معظمی و به تهیه کنندگی حمیدرضا مهدوی از شنبه ۴ اسفندماه ساعت ۱۳:۳۰ روی آنتن شبکه پنج می رود.

داستان سریال «تکیه بر باد» یک ملودرام اجتماعی است و توسط عباس نعمتی، طلا معتضدی و محمدمحمود سلطانی نوشته شده پیرامون دختری به نام عاطفه است که با قبول شدن در دانشگاه از شیراز به تهران آمده است و این مساله سرآغاز اتفاقات گوناگونی است.

در این مجموعه بازیگرانی چون فرامرز قریبیان، مهدی فخیم‌زاده، افسانه پاکرو، شهرام عبدلی، بهزاد خداویسی، شراره دولت‌آبادی، گلاره عباسی، نگین معتضدی، محمد مهدوی ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حسین فلاح، دستیاران کارگردان: سیاوش عرفانی، محمد غفاری و محمد مهدوی، منشی صحنه: فهیمه کمالی، مدیر تصویربرداری: فریبرز سیگارودی، عکاس: محمد فوقانی، تصویر: کوروش سیگارودی، دستیاران تصویر: فرشاد کولیوند، مسعود خراسانی، بهنام سلیمانی، حامد شوقی، بهروز دشتایی، محسن فلاح، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، دستیار صدا: مهد یاردی‌لو، رسول حسینی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، دستیار یک صحنه و لباس: کیومرث محمد چناری، اکرم نورمحمدی، پیمان محمدی، محمد شیدایی، طراح گریم: مهدیه اعرابی، دستیار گریم: رامین ظهوری، لیلا پرهیزگار، مدیر تولید: مجید بابایی، مدیر تدارکات: مسعود نوروزبیگی، دستیار تدارکات: جواد رستمی، عباس قهرمانی، مصطفی مرادی تمدن، قیصر سلیمانی، حمل و نقل: حمیدرضا علیزاده، فرج اکبری، احمد قاسمی، مرتضی قهرمانی، فرامرز غلامی، داود صوفی، ابوالقاسم باقری.

مجموعه تلویزیونی «تکیه بر باد از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج سیما پخش می شود.