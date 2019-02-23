به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سرآمدان فناوری و صنعت با بیان اینکه بسیج یادگار ماندگار امام(ره) است، گفت: ایشان با بینش ژرفی که داشتند متوجه این امر شدند که با بسیج توده‌های مردم می‌توان آرمان‌های انقلاب را محقق کرد و بسیج تبلور آن است.

وی گفت: اولین آزمون بسیج در حفظ حاکمیت ملی و استقلال سرزمین ما در دوران جنگ تحمیلی بود که کار بسیار عظیمی هم صورت داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه بسیج تبدیل به یک الگو شده است، تاکیدکرد: امروز شاهدیم که در کشورهای دیگر همچون عراق، حشد الشعبی و مواردی دیگر مشابه بسیج را ایجاد کرده‌اند؛ ما امروز در دوران جهاد اقتصادی و صنعتی هستیم و به همان اندازه جهاد دفاع مقدس برای ما اهمیت دارد.

صالحی گفت: دشمنان ما هر راهی رفتند تا این ملت را تسلیم اراده خود کنند اما نتوانستند. ملت ما توانست با همه وجود، استقلال خود را حفظ کند و امروز دیگر به هیچ کس وابسته نیست بنابراین آنها تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا دوباره ایران را به دایره اقمار خود درآورند.

وی تصریح کرد: علی رغم همه فشارها، تحریم ها و تبلیغات بسیاری که علیه ایران در این چهل سال شد، شاهدیم که قدم های بلندی در عرصه علم و فناوری برداشته شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه بسیج ما را از هر مشکلی که می توانست برای انقلاب بوجود آید حفظ کرد، گفت: سازمان انرژی اتمی یک تشکل بسیجی است و دستاوردهای امروز صنعت هسته ای ما ناشی از روحیه بسیجی، ایثار و رشادت هایی است که در نیروهای سازمان انرژی اتمی وجود دارد.

صالحی افزود: ما اگر شرایط را مهیا کنیم که عنصر اندیشه زایی در انسان بروز پیدا کند می توانیم بگوئیم که آن ملت و جامعه را در مسیر پیشرفت قرار داده ایم. برای اندیشه ورزی چه عناصری لازم است؟ اولین آن، آزادی است.

وی تاکیدکرد: ما بعد از انقلاب اسلامی، به بُعد معنوی انسان هم توجه کردیم، امری که پیش از آن مورد توجه نبود. انقلاب اسلامی ما توانست آن بُعد را هم احیا کند، منظور از بُعد معنوی دین باوری انسان است.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: سرمایه مادی، انسانی و مدیریت از عناصر پیشرفت در ابعاد مادی است، اما ما می گوییم عنصر دیگری داریم به نام معنویت و ایمان که می تواند سرعت بیشتری به ابعاد مادی و پیشرفت دهد.

صالحی با بیان اینکه باید قدر این انقلاب را دانست، گفت: این انقلاب ابعاد مادی و معنوی را با یکدیگر تلفیق کرده است. اگر ما برای رضایت الهی به دنبال پیشرفت باشیم، این مهم برای ما بسیار می‌تواند سودمند و ارزشمند باشد.

وی ادامه داد: پس از ورود اسلام به ایران، طبقات جامعه فرو ریختند و دسترسی آزاد به علم و اندیشه برای مردم زیاد شد. ابن سیناها، خواجه نصیرها بوجود آمدند. اروپا پس از رنسانس به یکباره مسیر پیشرفت را با سرعت طی کرد، چرا که بستر لازم برای اندیشه زایی فراهم شده بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: کشورهای دیگری از اروپا اقتباس و شروع به پیشرفت کردند و این اگر درون زا و برون نگر باشد خوب است.

صالحی با بیان اینکه مالزی امروز از نظر صنعتی پیشرفت های خوبی دارد اما توسعه علمی و صنعتی آنها درون زا نیست، اظهارداشت: بنابراین ما اگر هم می خواهیم اقتباسی از کشورهای پیشرفته داشته باشیم باید آن را به طور صحیح انجام دهیم.

وی افزود: ایران اسلامی شرایط را در بُعد معنوی فراهم کرده است تا ابعاد مادی پیشرفت را بهتر به کار بگیریم و با تکیه به توان داخلی مسیر پیشرفت را طی کنیم اما باید گفت، ما در عنصر مدیریت کم آوردیم و آن‌گونه که شایسته این نظام بود نتوانستیم از آن بهره ببریم چرا باید گلایه باشد که از امکاناتی که داریم نمی‌توانیم استفاده کنیم؟ این یک نقص است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه همان‌طور که رهبری انقلاب هم فرمودند این انقلاب اصلاح پذیر است، آسیب شناسی می‌کند و در پی اصلاح مشکلات بر می آید، گفت: یکی از نواقص ما این است که ما از هم بی خبریم، ما در بازاریابی مشکل داریم.

صالحی تصریح کرد: من در این نمایشگاه به عزیزانی که محصولات خود را به نمایش گذاشتند هم گفتم که همان قدر که تلاش کردید برای تولید این محصولات باید از هنر بازاریابی استفاده کنید و برای شناسایی محصولات خود تلاش کنید.

وی ادامه داد: اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا علی رغم همه مشکلات داخلی و خارجی در این چهل سال دست آوردی نداشتیم؟ ۳۸۰ هزار کیلومتر لوله کشی گاز داشتیم که رقم بسیار سرسام آوری می شود تنها یکی از کارهای بزرگی است که در این مدت انجام شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آیا کشورهای دیگر در آزادی و استقلال به دست آوردهای خودشان رسیدند؟ کدام کشور در چنین شرایطی توانست به پیشرفت هسته ای برسد؟

صالحی افزود: یک زمانی به ما سوخت ۲۰ درصد را نمی‌دادند و برای خرید آن شروطی گذاشتند که حاکمیت ما را زیر سوال می برد و اینجا رهبری فرمودند که خودتان اقدام کنید.

وی با بیان اینکه این امر مهم مهیا نمی‌شد مگر با جمع کردن عناصر مادی و معنوی در کنار هم،افزود: ما نیروی انسانی چون شهید شهریاری داشتیم، بودجه مادی که آن روز برآورد کردیم ۲۵ میلیارد تومان که ۱۳ میلیارد تومان آن هم اضافه ماند، از عنصر مدیریت استفاده بهینه کردیم و افراد لایق را در جاهای مناسب قرار دادیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در کنار عناصر مادی، عنصر معنوی را هم لحاظ کردیم، شهید شهریاری و امثال وی شبانه روز کار کردند. نتیجه اقدامات آنها این شد که غربی ها باور نمی کردند که ما به این مهم دست پیدا کرده باشیم. پس می توانیم کارهای خارق العاده ای انجام دهیم اگر اراده باشد.

صالحی افزود: دست آوردهای صنایع دفاعی خود را که می بینیم به خود می بالیم، در نانو و دیگر حوزه ها دست آوردهای بسیاری را کسب کردیم که واقعا قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه برخی می گویند هزینه‌های سرسام آوری در صنعت هسته ای کشور صورت گرفته که چنین چیزی نبوده است، تاکیدکرد: در سی سال، ۶ میلیارد دلار خرج شده که از این میان یکی از آنها نیروگاه بوشهری است که همین الان ۵ میلیارد دلار ارزش دارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: به طور متوسط سالانه ۲۰۰ میلیون دلار در صنعت هسته ای هزینه شده است و این حرف که ما هزینه های میلیارد دلاری سالانه داریم کاملا کذب است؛ امروز ۱۵ هزار نیروی انسانی در سازمان انرژی اتمی کار می کنند.

صالحی بیان کرد: نیروگاه بوشهر ۷ میلیارد کیلو وات ساعت برق سالانه تولید می کند و کیلو وات ساعتی نیم سنت برق آن را از ما می خرند که ۴۰۰ میلیارد تومان می شود.

وی خاطرنشان کرد: همین برق را به کشورهای اطراف حدود ۹ سنت صادر می‌کنیم، می‌شود ۶۳۰ میلیون دلار، با محاسبه دلار ۱۰ هزار تومانی درآمد واقعی نیروگاه بوشهر ۶ هزار میلیارد تومان است، اما برای هزینه های جاری نیروگاه به ما می گویند با ارز نیمایی باید ارز خریداری کنید که اینطور ۱۲۰۰ میلیارد تومان باید برای هزینه های سوخت، قطعات یدکی و پرسنل ان را تامین کنیم، پس ۸۰۰ میلیارد دیگر را چگونه تامین کنیم؟

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این‌طور نمی‌توان کار را پیش برد، یعنی ضعف مدیریتی که نمی توانیم اولویت های خود را مشخص کنیم.