اعزام بسیج جامعه پزشکی تامین اجتماعی به مناطق محروم شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زدا در جلسه فرماندهان پایگاه های بسیج دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در محل ستاد سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: این سازمان ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بودجه سال آینده این سازمان ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است که معادل یک چهارم بودجه دولت است و بدون اتکا به منابع نفت و مالیات و از طریق وصول حق بیمه ها تامین می شود.

وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی ۷۲ هزار نیروی انسانی دارد که به روحیه و افکار بسیجی مجهز هستند و با این پشتوانه قادرند این سطح از خدمات را به جامعه تحت پوشش ارائه کنند.

زدا با گرامیداشت یاد مدیرعامل فقید این سازمان گفت: دکتر نوربخش یک مدیر بسیجی و ایثارگر بود که فقط به خدمت رسانی به مردم می اندیشید.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: پرچم بسیج این سازمان بالاست و در راستای هرگونه کمک و حمایت از برنامه های بسیج آمادگی خود را اعلام می کنیم.

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور ایثارگران نیز در این جلسه گفت: هر ساله این سازمان برنامه اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی را برگزار می کند. برنامه های فرهنگی مختلفی ویژه همکاران و خانواده های آنها در جریان این اعزام ها اجرا می شود.

عبدالخالق حبیبی با گرامیداشت یاد و خاطره دکتر نوربخش به عنوان یک مدیر بسیجی افزود: در احداث حسینیه و یادمان شهدای سیراوند بسیار پیگیر بودند.

وی با اشاره به اعزام سالیانه ۴ هزار همکار سازمان تامین اجتماعی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور گفت: یکم فروردین سال آینده کاروان راهیان نور سازمان تامین اجتماعی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شود.

حبیبی با بیان اینکه تلاش می کنیم در بحث راهیان نور هر سال حضور قویتری داشته باشیم، اظهار کرد: سرپرست سازمان مکلف کردند که این برنامه پویاتر از سالهای گذشته برگزار شود تا همکاران حداکثر استفاده را از ظرفیت معنوی ایجاد شده ببرند.

وی گفت: سازمان تامین اجتماعی ۶۲ شهید همکار تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. از ۷۰ هزار نیروی انسانی شاغل ۱۳ هزار نفر از آنها ایثارگر هستند.

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در امور ایثارگران با اشاره به ایجاد پایگاه درمانی در منطقه عملیاتی شلمچه گفت: امسال نیز به مانند سال های گذشته از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین اکیپ درمانی این سازمان شامل پزشک، دارو و آمبولانس در خدمت زائران است.