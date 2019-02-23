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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۰۶

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مسیر جشنواره تئاتر فجر رو به رشد است/ عبور جوانان از مشکلات

مسیر جشنواره تئاتر فجر رو به رشد است/ عبور جوانان از مشکلات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر سی و هفتم مسیر این جشنواره را رو به رشد دانست و اظهار کرد که مشکلاتی در این مسیر وجود دارد که جوانان از آنها عبور خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، شامگاه شنبه ۴ اسفند در تالار وحدت گفت: هنر نمایش این ویژگی را دارد که در یک ارتباط زنده تجربه مشترکی با مخاطب برقرار کند و مخاطب آن در قالب خودش حس می کند. هنر نمایشی در ایران در دهه های اخیر رشد و پویایی داشته و در دهه های اخیر در حوزه اجرا و مخاطب رشد قابل توجهی داشته است که مایه همت اساتید و افرادی است که پا در جای پای این اساتید گذاشته اند.

وی رشد ۴۳ درصدی استان ها در جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر را قابل توجه و نشان از رشد جای پای تئاتر در استان ها دانست.

صالحی ادامه داد: در فضای سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر شاهد هستیم که ساختاربندی جشنواره شکل روشن تری پیدا کرده و تدوین آیین نامه جشنواره گامی در این مسیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رشد آثار انقلابی و ارزشی را هم در جشنواره تئاتر فجر مثبت ارزیابی کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود اظهار کرد: مسیر جشنواره در حال پیشرفت است و رشد مخاطبان و فعالیت های تئاتری نشانه پویایی نسل جوان است و البته این مسیر با مسائل و مشکلاتی همراه است که نسل جوان به طور حتم از این مشکلات عبور می کند.

کد مطلب 4550155
فریبرز دارایی

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