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۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۹:۰۳

مقامات نظامی پیونگ یانگ خبر دادند :

180 پرواز جاسوسی آمریکا بر فراز خاک کره شمالی در ماه فوریه

180 پرواز جاسوسی آمریکا بر فراز خاک کره شمالی در ماه فوریه

هواپیماهای جاسوسی آمریکا در ماه جاری میلادی دستکم 180 پرواز و عملیات شناسایی بر فراز خاک کره شمالی انجام داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، مقامات نظامی کره شمالی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کردند که هواپیماهای جاسوسی آمریکا در ماه فوریه دستکم 180 پرواز و عملیات شناسایی را بر فراز سرزمین کره شمالی اجرا کرده اند.

این درحالی است که اقدامات آمریکا در پروازهای شناسایی و جاسوسی بر فراز خاک کره شمالی باعث شدت یافتن تنش و ایجاد فضای جنگی درمنطقه شده است.

عملیات های جاسوسی آمریکا در خاک کره شمالی درحالی صورت می گیرد که مقامات پیونگ یانگ در مذاکرات شش جانبه با توقف فعالیت های هسته ای کره شمالی موافقت کردند.

رهبران کره شمالی بارها با انتقاد از سیاست های خصمانه آمریکا خواستار توقف این سیاست ها علیه پیونگ یانگ شده اند.

کد مطلب 455026

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