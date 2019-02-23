به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه شنبه در ستاد اجرائی ساماندهی و ارتقای خدمات سفر استان اردبیل تصریح کرد: با توجه مضاعف به شاخص‌های درنظرگرفته شده در طرح «زمستان بیدار» دورنمای مناسبی برای حضور مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در استان ترسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ مطلوب پذیرش و استقبال از میهمانان باید در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان به حد مطلوبی افزایش پیدا کند، افزود: توجه به تنظیف شهر و نظافت مبادی ورودی از اهمیت مضاعفی در زیبا نشان دادن استان داشته و فرمانداران و شهرداری‌ها باید توجه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشند.

استاندار اردبیل یادآور شد: با توجه به مدت زمان کوتاه باقیمانده تا آغاز سفرهای نوروزی با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و بسیج همگانی می‌بایست پاکسازی نقاط مختلف شهری انجام پذیرد.

بهنام‌جو با قدردانی از تلاش مسئولان مرتبط در برگزاری مطلوب و مستمر جشنواره‌های زمستانی، افزود: در این ایام نصب المان‌های خاص در مبادی ورودی شهر و شبانه روزی شدن فعالیت واحدها و دستگاه‌های خدمات‌رسان مرتبط با سفر مورد انتظار است.

استاندار اردبیل در ادامه بر ضرورت آغاز برنامه‌های مربوط به آموزش هتلداران برای توسعه صنعت گردشگری تاکید کرد و افزود: با فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نظر افزایش حضور مسافران و گردشگران در تمامی فصول سال را نشانه خواهیم گرفت.

بهنام‌جو در پایان تکمیل و راه‌اندازی پیست‌های اسکی جدید در مناطق مختلف را به فال نیک گرفته و چنین امکانی را فراهم آورنده زمینه توسعه گردشگری ورزشی استان دانست.