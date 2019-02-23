مهاجم سنگالی به نفت آبادان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که برای تقویت خط حمله تیم خود به دنبال جذب یک مهاجم خارجی بود امروز با ماکومبا کانجی مهاجم سنگالی به توافق رسید.

زردپوشان آبادانی در حال حاضر با ۱۹ امتیاز از ۱۹ بازی در رده یازدهم جدول قرار دارد.