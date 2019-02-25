رباتها ۷۰۰هزار جنگ افزار ارتش آمریکا را تکه تکه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ۹ ربات تهیه شده توسط شرکت اس ان ال آمریکا وظیفه دارند ۷۰۰ هزار نوع جنگ افزار و مهمات از رده خارج را در مرکزی در ایالت آلاباما تکه تکه کرده و قطعات آنها را از یکدیگر جدا کنند. هدف از این کار استفاده مجدد از این قطعات برای تولید اقلام و محصولات دیگر نظامی است.

ربات های یادشده نه تنها فرایند جداسازی و پیاده سازی قطعات مختلف را با دقت و سرعت بیشتری انجام می دهند، بلکه ارتش خواهد توانست برای اولین بار از این قطعات جداشده برای تولید ابزار و تسلیحات جدیدی بهره بگیرد.

خلاص شدن از دست مهمات و تجهیزات نظامی قدیمی یکی از مشکلات مهم ارتش های جهان است. تا به امروز راه حل های موجود برای این کار منفجر کردن و نابودی این نوع تسلیحات، دفن کردن، سوزاندن یا ریختن آنها به دریا بوده است. اما هیچ یک از این راه حل از امنیت برخوردار نبوده و در عین حال پرهزینه و مخرب محیط زیست بوده اند.

بازکردن اجزای تسلیحات قدیمی امکان استفاده مجدد از انواع فلزات و مهمات موجود در آنها را فراهم می آورد. این ربات ها جای انسان ها را نیز پر می کنند و لذا جان افراد به خطر نمی افتد و در صورت شناسایی هرگونه وضعیت غیرعادی می توان به سرعت برای حل مشکل توسط ربات اقدام کرد.