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۶ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۵

برای بازیابی دوباره؛

رباتها ۷۰۰هزار جنگ افزار ارتش آمریکا را تکه تکه می کنند

رباتها ۷۰۰هزار جنگ افزار ارتش آمریکا را تکه تکه می کنند

یکی از خطرناک ترین وظایف نیروهای نظامی انهدام یا تکه تکه کردن جنگ افزارها و مهمات از رده خارج است و ارتش آمریکا تصمیم گرفته این مسئولیت خطیر را به ربات ها بسپارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ۹ ربات تهیه شده توسط شرکت اس ان ال آمریکا وظیفه دارند ۷۰۰ هزار نوع جنگ افزار و مهمات از رده خارج را در مرکزی در ایالت آلاباما تکه تکه کرده و قطعات آنها را از یکدیگر جدا کنند. هدف از این کار استفاده مجدد از این قطعات برای تولید اقلام و محصولات دیگر نظامی است.

ربات های یادشده نه تنها فرایند جداسازی و پیاده سازی قطعات مختلف را با دقت و سرعت بیشتری انجام می دهند، بلکه ارتش خواهد توانست برای اولین بار از این قطعات جداشده برای تولید ابزار و تسلیحات جدیدی بهره بگیرد.

خلاص شدن از دست مهمات و تجهیزات نظامی قدیمی یکی از مشکلات مهم ارتش های جهان است. تا به امروز راه حل های موجود برای این کار منفجر کردن و نابودی این نوع تسلیحات، دفن کردن، سوزاندن یا ریختن آنها به دریا بوده است. اما هیچ یک از این راه حل از امنیت برخوردار نبوده و در عین حال پرهزینه و مخرب محیط زیست بوده اند.

بازکردن اجزای تسلیحات قدیمی امکان استفاده مجدد از انواع فلزات و مهمات موجود در آنها را فراهم می آورد. این ربات ها جای انسان ها را نیز پر می کنند و لذا جان افراد به خطر نمی افتد و در صورت شناسایی هرگونه وضعیت غیرعادی می توان به سرعت برای حل مشکل توسط ربات اقدام کرد.

کد مطلب 4551645

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