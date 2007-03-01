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۱۰ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۲۱

استقبال چین از گفتگوهای آتی آمریکا و کره شمالی

چین امروز ضمن استقبال از گفتگوهای آتی بین آمریکا و کره شمالی ابراز امیدواری کرد که گفتگوها به حرکت سریعتر پیونگ یانگ در کنار گذاشتن سلاح های هسته ای کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " کوئین گانگ" سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد :" ما از این دیدار استقبال می کنیم و انتظار داریم که این گفتگوها نتیجه مثبتی داشته باشد."

وی افزود:" ما امیدوار هستیم که همه طرف ها تلاشهای خود را برای خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره و صلح و ثبات دائمی در این منطقه انجام دهند."

آمریکا گفتگوهای مهمی را روز دوشنبه هفته آتی در زمینه عادی سازی روابط با کره شمالی آغاز خواهد کرد.

در آخرین دور مذاکرات شش جانبه که چندی پیش در پکن برگزار شد کره شمالی در تاریخ 24 بهمن و پس از پایان دور جدید مذاکرات شش جانبه متعهد شد تا فرایند بستن تاسیسات هسته ای خود را در برابر دریافت یک میلیون تن نفت آغاز کند.

"شان مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود : "کریستوفرهیل" معاون وزیر خارجه آمریکا و "کیم کایه گوان" معاون وزیر امورخارجه کره شمالی روزهای پنجم و ششم ماه مارس دیدار می کنند.

یک مقام رسمی کره شمالی نیز پیشتر اعلام کرده بود که گوان به احتمال زیاد در پنجم و یا هفتم ماه مارس به آمریکا سفرخواهد کرد. این اولین نشست دوطرف بعد از امضای توافق در 24 بهمن ماه است. 

کد مطلب 455258

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