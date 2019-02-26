تشکیل کارگروهی در کمیسیون اصل ۹۰ برای اجرای تعهدات خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در جمع خبرنگاران درباره جلسه امروز کمیسیون اصل نود جهت بررسی گرانی خودرو، اظهار داشت: پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود درباره گرانی خودرو و عدم تعهد خودروسازان در دست بررسی است.

وی افزود: با وجود اینکه مجلس در حال بررسی بودجه است اما این پرونده را در دستور کار قرار دادیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه امروز کمیسیون اصل نود جهت بررسی موضوع مذکور حضور داشتند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اینکه در این جلسه دغدغه‌های مردم به مسئولان منتقل شد، تصریح کرد: روند خوبی در خودروسازی آغاز شده و ظرفیت تولید آن دو برابر شده است که در جلسه امروز تاکید شد که این روند ادامه پیدا کند چرا که هر چقدر تولیداتمان افزایش پیدا کند، زودتر می‌توانیم تعهدات خود را عملیاتی کنیم.

محمدی گفت: همچنین خودروسازان از قبل تعهداتی به مردم داشتند اما به تاخیر افتاده است که باید فروش فوری را در حداقل زمان انجام دهند و به تعهداتی که از قبل در این باره داشته‌اند، جامه عمل بپوشانند.

وی خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که کارگروهی در کمیسیون اصل نود برای اجرایی شدن تعهدات خودروسازان تشکیل شود و بر آن نظارت کند.