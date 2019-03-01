راه های استان ایلام باز هستند/ از فردا موج یخبندان می آید

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ایلام امروز سفید پوش از دانه های سخاوت آسمانی شد، در دهمین روز از آخرین ماه سال شهر ایلام و برخی از مناطق شمالی استان شاهد بارش برف بودند.

در روزهای پایان سال کم کم به بهار طبیعت نزدیک می شویم بار دیگر چهره ایلام زمستانی شد، خوشحالی مردم و بازی بچه ها زیبایی این روز را دو چندان کرده بود.

یکی از شهروندان استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف امروز صفای خاصی به شهر و دیارمان داد، امیدواریم مردم در این هوای برفی لذت ببرند و در کنار آن به طبیعت دست نزنند.

مهدی یاوری افزود: بارش برف به عنوان یک غنیمت است و ما باید از این فرصت استفاده کنیم و در این هوای برفی در کنار خانواده و بچه ها از آن لذت ببریم.

جو استان از امشب پایدار می شود

احسان احمدی نژاد کارشناس هواشناسی ایلام درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امشب به تدریج این سامانه بارشی از سطح استان خارج و جو استان پایدار می شود.

وی افزود: با خروج این سامانه، به دنبال آن هوای سردی در سطح استان مستقر می شود و دما طی فردا صبح در نیمه شمالی استان به زیر صفر درجه خواهد رسید.

احمدی نژاد عنوان کرد: در برخی نقاط دما می تواند بین ۳ تا ۵ درجه زیر صفر برسد و به نوعی شرایط یخبندان را در سطح استان خواهیم داشت.

محورهای مواصلاتی باز هستند

سرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به بارش برف و باران در محورهای ارتباطی استان ایلام به جز محور جاده فرعی زرنه به سمت سومار، سایر محورهای مواصلاتی باز و تردد در آنها در جریان است.

وی افزود: از نیروهای راهداری و همکاران پلیس راه تشکر را داریم که حضور خوبی را در محورهای مواصلاتی استان داشتند و با حضور آنها محوری در استان مسدود نشده است.

وی ادامه داد: از دقایقی پیش ریزش کوه در محور دره شهر به سمت چنارباشی را داشتیم که نیروهای راهداری و پلیس راه در محل حضور پیدا کردند تا مسیر را باز کنند و ترددها انجام گیرد.

رئیس پلیس راه ایلام عنوان کرد: نکته قابل توجه این که برای امشب و فردا با توجه به کاهش دما احتمال یخبندان در محورها به خصوص گردنه ها را داریم، لذا از همه رانندگان تقاضا می شود رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی را داشته باشند و از ایمن بودن و سالم بود خودرو اطمینان داشته باشند و خودرو ی خود را به تجهیزات زمستانه و زنجیر چرخ مجهز کنند.

وی افزود: به علت میزان بارش برف و لغزدگی سطح راهها عملیات برفروبی، نمک پاشی کماکان ادامه دارد.

یخبندان در راه است

همچنین پرواز صبح و عصر امروز تهران به ایلام و بالعکس به علت شرایط جوی لغو شد.

آموزش و پرورش استان ایلام نیز اعلام کرد: با توجه به جلسه ستاد بحران استان، برای فردا شنبه مورخ ۱۱ اسفند فرآیند تعلیم و تربیت مدارس بدون هیچ گونه تاخیر و یا تعطیلی طبق روال عادی هر روز مدارس برگزار خواهند شد.

هواشناسی برای مناطق شمالی استان سرما و یخبندان اعلام کرده بر همین اساس نیاز است که شهروندان با توجه به برودت هوا از عایق بندی کنتورهای آب و گاز دقت کنند.