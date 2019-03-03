تیم «سرخ پوشان» به صدر جدول لیگ برتر فوتبال قم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم به پایان رسید و با پایان دیدارهای این هفته تیم سرخ پوشان صدرنشین شد تا برای کسب عنوان قهرمانی ۴ مسابقه دیگر در پیش داشته باشد.

در بازی‌های برگزار شده شامگاه شنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم تیم فوتبال سرخ پوشان در دیدار حساس و نزدیک برابر مهام پلیمر یک بر صفر به پیروزی رسید و با این برد با کسب ۲۳ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال قم قرار گرفت.

تیم فوتبال عقاب نزدیک‌ترین تعقیب کننده سرخ پوشان در یک بازی عجیب و یک طرفه با نتیجه غیر قابل باور ۸ بر صفر برابر هما صاحب برد شد تا علاوه بر کسب ۳ امتیاز، تفاضل گل خود را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این پیروزی عقاب را در امتیاز ۲۱ پشت سر تیم سرخ پوشان حفظ کرد.

شگفتی دیدارهای این هفته در مسابقه تیم‌های سوهان محمد و پیام رخ داد و تیم سوهان محمد که پیش از این در صدر جدول قرار داشت در یک بازی پرگل و دیدنی ۵ بر ۳ برابر پیام شکست خورد و این شکست به بهای سقوط ۲ پله‌ای این تیم و قرار گرفتن در رده سوم با تفاضل گل کمتر نسبت به عقاب تمام شد.

تیم‌های وحدت شریف و پیروزان نیز جدال تیم‌های قعر جدولی را برگزار کردند که وحدت شریف در این بازی ۴ بر ۲ پیروز شد تا سقوط پیروزان در فاصله ۴ هفته به پایان لیگ تا حدود زیادی مسجل باشد اما وحدت شریف با این پیروزی تلاش می‌کند فاصله ۴ امتیازی با تیم بالاتر از خود را جبران کرده و از سقوط نجات یابد.