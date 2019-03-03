تولید گوش زنده با چاپگر سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، پژوهشگران استرالیایی برای اولین بار موفق به تولید بافتهای زنده گوش انسان با استفاده از چاپگر سه بعدی شده اند. بافتهای یادشده به راحتی قابل پیوند زدن به گوش هستند.
چاپگر سه بعدی زیستی که بدین منظور ابداع شده، Alek نام دارد و در دانشگاه Wollongong استرالیا ساخته شده است. معمولاً کودکانی که با برخی نقصهای مادرزادی گوش اعم از میکروتیا به دنیا می آیند نیازمند پیوند گوش هستند.
قبلاً این کار از طریق جراحیهای پیچیده پیوند گوش انجام میشد، اما چاپگر سه بعدی جدید که از نوعی جوهر زیستی خاص برای تولید محصول نهایی استفاده میکند، هزینه پیوند گوش را کاهش داده و سرعت این کار را نیز بیشتر کرده است.
برای تهیه این بافت از ترکیب سلولهای بنیادی غضروف گوش و نیز سلولهای بنیادی بدن خود بیمار استفاده میشود تا نتیجه کار کاملاً متناسب با نیازهای فرد بیمار باشد. در آینده با پیشرفت این فناوری میتوان از آن برای پیوند گوش و حتی بینی افرادی که دچار حادثه شده یا با مشکل نقصهای مادرزادی مواجه هستند، استفاده کرد.
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