حیات زیر آب: برای مردم و سیاره

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خرازیان مقدم مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیان آب‌های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳، در شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA) روز سوم مارس، روز امضای کنوانسیون تجارت بین‌المللی‌گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی‌در معرض خطر انقراض و نابودی (CITES) به عنوان روز جهانی حیات وحش سازمان ملل متحد اعلام شد.

روز جهانی حیات وحش روزی برای گرامیداشت و بالا بردن آگاهی عمومی در مورد حیوانات و گیاهان وحشی جهان است. طبق قطعنامه (UNGA)، دبیرخانه CITES به عنوان تسهیل کننده برای پیگیری امور این روز تعیین شد. روز جهانی حیات وحش اکنون مهمترین رویداد جهانی سالانه اختصاص داده شده به حیات وحش است.



روز جهانی حیات وحش در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان "زندگی زیر آب: برای مردم و سیاره" جشن گرفته می‌شود، که با هدف ۱۴ اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مطابقت دارد.



همانگونه که درصفحه رسمی این روزدر شبکه جهانی درج شده است در اقیانوس‌ها ۲۰۰ هزار گونه شناسایی شده زیست می‌کنند که البته تعداد واقعی موجودات زنده در آن ممکن است میلیون‌ها باشد. به طورکلی ارزش بازار منابع و صنایع دریایی و ساحلی حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان یعنی در حدود ۳ تریلیون دلار در سال تخمین زده می‌شود.

معیشت بیش از سه میلیارد نفر به تنوع زیستی دریایی و ساحلی برای بستگی دارند. حیات وحش دریایی تمدن و توسعه انسانی را با فراهم نمودن و مواد اولیه مورد نیاز برای صنایع دستی و ساخت و ساز، برای هزاران سال حمایت کرده است. همچنین موجب غنای فرهنگی، معنوی و تفریحی زندگی انسان به طرق مختلف شده است.

ظرفیت زندگی زیر آب برای ارائه این خدمات به شدت تحت فشار قرار گرفته است، زیرا اقیانوس‌های سیاره ما و گونه‌هایی که در آن زندگی می‌کنند تحت آماج تهدید ات قرار گرفته‌اند.

حدود ۴۰ درصد از اقیانوس‌ها به شدت تحت تأثیر نهدیداتی مانند برداشت بی رویه گونه‌های دریایی و همچنین تهدیدات دیگر مانند آلودگی، از دست دادن زیستگاه‌های ساحلی و تغییرات آب و هوایی قرار دارند. این تهدیدات تأثیر مهمی در زندگی و معیشت کسانی که به خدمات اکوسیستم دریایی وابسته هستند به ویژه مردم جوامع ساحلی، دارد.



این اولین روز جهانی حیات وحش است که موضوع آن «زندگی زیر آب» است و فرصت بسیار خوبی است برای بالا بردن آگاهی در مورد تنوع بی نظیر زندگی دریایی، اهمیت حیاتی گونه‌های دریایی برای توسعه انسانی و نحوه‌ی اطمینان از ادامه این خدمات به نسل‌های آینده است.

شعارهای جهانی زیر برای این روز تعیین شده است:



Life below water : for people and planet

حیات زیر آب: برای مردم و سیاره

Do one thing today to help reduce threat to marine species

امروز کاری برای کمک به کاهش تهدید گونه‌های دریایی انجام دهیم