نشست نقد و بررسی کتاب «آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان» اثر مشترک سازمان «سمت» و شورای تخصصی و ارتقای تحول علوم انسانی با حضور علی ستاری عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و مؤلف کتاب، محسن ایمانی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، طیبه ماهروزاده عضو هیأت علمی مدیریت و برنامهریزی آموزشی دانشگاه الزهرا، محمد آرمند عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» و جمعی از اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه، روز گذشته، ۱۱ اسفندماه در سالن جلسات سازمان مطالعه و تدوین (سمت) برگزار شد.
در ابتدای نشست، محمد آرمند، دبیر نشست، به ارائه توضیحاتی درباره این اثر پرداخت و به لزوم نقد و نقدپذیری اشاره کرد. سپس علی ستاری مؤلف اثر، درباره فرایند تدوین کتاب و راهبردها و جهتگیریهای خود در تدوین این اثر پرداخت و گفت: «ایده این کتاب، به دغدغه من در پایان نامه دکتریام در دانشگاه تهران بازمیگردد که موضوعش آموزش فلسفه به کودکان بود».
وی افزود: «رویکرد من در این کتاب، توجه به رویکردهای بومی و وطنی بود. جای این محصول در آموزش و پرورش، مراکز آموزشی و دانشگاههای ما، بسیار خالی بود. این اثر، تلفیقی از تمام روشهای مربوط به آموزش تفکر است و حاصل دغدغههایی است که میتوانستیم در حوزه بومیسازی این روش در ایران، به کار بگیریم».
در ادامه، طیبه ماهروزاده، به نقد و بررسی این کتاب پرداخت و بیان داشت: «آغاز این نحوه تفکر به سقراط بازمیگردد که در واقع جوانان را به تفکر در برابر سوفسطاییان تشویق میکرد. در این کتاب، به مباحث نظری خوبی پرداخته شده و نظریات مختلف رشد و انواع تفکر و روشهای پرورش تفکر، بازی، پرسش و پاسخ، داستانها، فلسفه برای کودکان، پیشینه فلسفه بازی کودکان، نظریههای رشد ذهنی، مشکلات و اختلالاتی که وجود دارد و بروز پیدا میکند، به خوبی مطرح شده است».
این استاد دانشگاه، سپس انتقاداتی را درباره این کتاب مطرح کرد و گفت: «در این کتاب، در بحث فطری بودن زبان، عام برخورد شده است. درباره اسلام در این اثر، به ویژه در بحث زبان، کوتاه بحث شده است. در صورتی که تفکر انتقادی در اسلام، بحث بسیاری دارد که میشود انشاءالله در چاپهای بعدی به آن بیشتر پرداخت. این کتاب، کتاب بسیار خوبی است، ولی باید مقداری نمونههای عملی در آن آورده شود».
محسن ایمانی نیز در این جلسه به نقد و بررسی کتاب «آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان» پرداخت و توضیح داد: «این کتاب در حوزهای نگاشته شده، که مورد نیاز است. در سرفصلهای بازنگری شده شورای تحول هم بحثی در این حوزه مطرح شده بود، دکتر ستاری متناسب با آن سرفصلها این کتاب را تدوین کردند، که جای تقدیر دارد».
ایمانی افزود: «مؤلف، موضوع به روزی را انتخاب کردند؛ موضوع را خوب بیان کرده و توضیح دادند. بحثهایی درباره تفکر انتقادی و تحلیلی آوردند. تفکر را تعریف کردند و از تعریف صاحبنظران خودی نیز استفاده کردهاند. به نظریههای رشد توجه کردهاند که این موارد، نکتههای خوبی است. ایشان به دیدگاه بومی و اسلامی توجه داشتند و تفکر را از دیدگاه نظر اسلامی هم بیان کردهاند. موضوع را از منظر فلسفی هم دیدهاند. درباره تفکر و انواع تفکر بحث کردند. انواع استدلال را بیان کردند. تفکر نقاد و خلاق را توضیح دادند. به بحث بازیها و انواع بازیها پرداختهاند، رابطه تفکر و داستان را بیان کردهاند و انواع داستانها را آوردهاند. وی در ادامه، پیشنهادهای خود را برای بهبود محتوای اثر ارائه داد.
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