هدفون بی سیم ارزان قیمت عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یکی از این هدفون‌های بی سیم ارزان قیمت که از نظر امکانات و کیفیت از ایرپاد شرکت اپل دست کمی ندارد، هدفون ایرتبز است که همراه با قاب قابل شارژ عرضه می‌شود.

این هدفون دارای دو سر بسیار کوچک است که در کف دست جای می‌گیرند و با گوش انسان هم سازگاری دارند. قیمت این محصول تنها ۳۶ دلار است و این در حالی است که برای خرید ایرپاد باید چندین برابر این مبلغ را پرداخت کرد.

سازگاری با بلوتوث ۴.۲، امکان چهار ساعت استفاده بعد از یک بار شارژ، کیفیت بالای صدا و حذف بخش قابل توجهی از اصوات مزاحم محیطی از جمله دیگر قابلیت‌های این هدفون بی سیم کوچک به حساب می‌آید.

هدفون یادشده دارای باتری ۵۰ میلی آمپری بوده و ابعاد آن ۱۵.۴ در ۱۴.۵ در ۱۵ میلیمتر است. وزن این هدفون به تنهایی ۴.۲ گرم و همراه با قاب و تجهیزات جانبی ۶۵ گرم است. شارژ هدفون یادشده از طریق پورت یو اس بی صورت می‌گیرد.