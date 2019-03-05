حجت الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه جلسه نهایی برگزاری مراسم اعتکاف در استان برگزار شده و هم اکنون کانون‌های اعتکاف در هر شهرستان درصدد آماده‌سازی مساجد و تعیین نحوه ثبت‌نام از افراد هستند.

وی افزود: از ابتدای هفته جاری در شهرستان کرمانشاه ثبت‌نام از معتکفان آغاز شده به گونه‌ای که عصرها در مسجد جامع از خواهران و در مسجد حاج شهباز خان از برادران متقاضی شرکت در مراسم اعتکاف ثبت‌نام به عمل می‌آید.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه در سطح شهرستان‌ها نیز به زودی ثبت‌نام از معتکفان انجام می‌شود گفت: این ثبت‌نام‌ها حداقل تا ۱۰ روز دیگر ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: امسال لحظه تحویل سال متقارن با مراسم اعتکاف شده بر همین مبنا کانون‌های اعتکاف با اعزام روحانی‌های مبلغ، اجرای برنامه‌های قرآنی و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ درصدد جذب بیشتر مردم به ویژه جوانان به مراسم اعتکاف هستند.

حجت الاسلام فتح الهی نژاد درباره فضیلت‌های شرکت در مراسم اعتکاف بیان داشت: ماه رجب آغاز فصل نیایش است و مراسم اعتکاف نیز از روز میلاد حضرت علی (ع) آغاز و به سالروز وفات حضرت زینب (س) منتهی می‌شود که در سطح مساجد مراسم‌های مربوط به اجرا در خواهد آمد.

وی بیان کرد: معتکفان با اقامه نماز و گرفتن روزه در این مراسم به عبادت می‌پردازند همچنین در سطح مساجد مسئولان استانی و ائمه جماعات حضور می‌یابند و مراسم انس با قرآن، ایراد سخنرانی، عزاداری و اعمال ام داوود برگزار می‌شود.