بدمینتون بازان قم در راه صعود به لیگ برتر حمایت شوند

علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از زمانی که تیم جدید در مدیریت هیئت بدمینتون قرار گرفت به دنبال این بودیم که سر و سامانی به تیم‌های هیئت داده شود و بتوانیم به لیگ برتر برسیم. در بخش بانوان، تیم بدمینتون قم در عین شایستگی فقط با ۲ امتیاز اختلاف نتوانست به لیگ برتر برسد که این عملکرد برای ما راضی کننده است.



وی افزود: در بخش مردان، تیمی بومی داریم که برای صعود به لیگ برتر انگیزه دارد و ما هم برای اینکه تیمی در این سطح داشته باشیم جدی بودیم. حتی مجبور شدیم یکی از بازیکنان شاخص را که احساس می‌شد در مسابقات تمام توان خود را برای تیم نمی‌گذارد و به اندازه کافی برای موفقیت تیم انگیزه ندارد را به دلایل انضباطی از تیم کنار بگذاریم تا تیمی یکدست و متحد در اختیار داشته باشیم.



مدیر روابط عمومی هیئت بدمینتون قم گفت: قم به دنبال میزبانی آبرومند از مرحله نهایی لیگ دسته اول کشور است. ما تلاش کرده‌ایم با تعمیر و بهسازی نور سالن و استفاده از نور آل ای دی، قرار دادن سکو و رنگ کردن سالن شرایط را برای بهبود وضعیت سالن فرهمند مهیا کنیم و بابت همکاری برای این منظور از حسین رضایی سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان قدردانی می‌کنم.



سرپرست تیم بدمینتون قم عنوان کرد: از مردم استان قم برای حضور در سالن فرهمند دعوت می‌کنم تا تیم بدمینتون قم را برای صعود و جشنی تاریخی در راه لیگ برتر حمایت کنند. بیش از ۱۰ سال است که در لیگ برتر تیمی نداشته‌ایم و اکنون فرصتی کم نظیر برای صعود به لیگ برتر ایجاد شده و امیدوارم علاقمندان و مردم طی روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اسفند در سالن فرهمند ورزشگاه حیدریان پشتیبان ما باشند.



گفتنی است تیم بدمینتون قم در دور رفت این مسابقات صاحب یک پیروزی و دو شکست شده و برای صعود به لیگ برتر نیازمند کسب ۲ پیروزی در دور برگشت در قم است.