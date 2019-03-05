ارجاع سه سوال از وزیر علوم به صحن علنی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید حمایت میرزاده در تشریح نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در نشست ۱۳ اسفند سوال از وزیر آموزش و پرورش و سوال از وزیر علوم در دستور کار بود که مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود و جواد کاظم نسب الباجی نماینده مردم اهواز از طرح سوال خود از وزیر آموزش و پرورش منصرف شدند.

نماینده مردم گرمی و مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین منصور مرادی نماینده مردم مریوان و سروآباد و جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس درخواست تعویق سوال را داشتند که با توجه به اینکه چنین چیزی در آئین نامه پیش بینی نشده بود سوال از وزیر آموزش و پرورش منتفی و با وجود آماده بودن وزیر برای پاسخگویی سوال از وی از دستور کار کمیسیون خارج شد.

وی ادامه داد: همچنین سه نماینده از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سوالاتی داشتند که با توجه به اینکه منصور غلامی وزیر علوم در جلسه حاضر نبود این سوالات با اصرار نمایندگان سوال کننده و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس به صحن علنی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون آموزش افزود: سوال محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در خصوص علت عدم توجه وزارت علوم به توسعه و حمایت از آموزش‌های کاربردی مرتبط با مشاغل کشور است، سوال حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار درباره اینکه چرا هیچ برنامه خاصی برای تعیین تکلیف اساتید حق التدریس دانشگاه‌های سراسر کشور ندارید و نهایتاً سوال محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان درباره ضعف مدیریت در دانشگاه فنی حرفه‌ای بود که وزیر علوم باید به این سوالات در صحن علنی مجلس پاسخ دهد.