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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

تایر مخصوص خودروهای پرنده

تایر مخصوص خودروهای پرنده

در نمایشگاه خودروی ژنو از طرح اولیه یک تایر رونمایی شده که مخصوص خودروهای خودران و پرنده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Goodyear در نمایشگاه بین المللی خودروی ژنو از طرح اولیه تایری جدید رونمایی کرده است. این تایرها پرواز می‌کنند. این تایر برای خودروهای پرنده و خودران آینده طراحی شده است.

این طرح اولیه به عنوان یک تایر برای تردد روی جاده و یک پروانه برای خودروی پرنده عمل می‌کند.

علاوه بر آن چرخ ساختاری غیر پنوماتیک دارد و می‌تواند وزن خودرو را تحمل کند. همچنین این چرخ‌ها از حسگرهای فیبر نوری سبک برای رصد شرایط جاده، فرسودگی تایر و یکپارچگی ساختار آن استفاده می‌کنند. در کنار این موارد چرخ مذکور مجهز به یک پردازشگر هوش مصنوعی است که اطلاعات به دست آمده از حسگرهای چرخ را با سیستم اطلاعات خودرو به خودرو ترکیب می‌کند.

«کریس هلسل» مدیر فناوری این شرکت می‌گوید: طی بیش از ۱۲۰ سال این شرکت به طور مداوم در پی نوآوری، خلاقیت و شراکت با پیشروان حمل و نقل بوده است.

کد مطلب 4560056

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