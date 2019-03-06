فروش یک خودروی برقی از مرز ۴۰۰ هزار دستگاه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اگر چه مدت زمان بسیار زیادی طول کشیده تا این خودروی برقی بتواند به چنین میزان فروشی دست یابد، اما دستیابی به این رکورد نویدبخش افزایش استقبال از چنین محصولاتی و تمایل تدریجی مردم به خداحافظی با خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز است.

تقاضا برای خرید این خودرو کماکان در حال افزایش بوده و نیسان امیدوار است بتواند در آینده‌ای نه چندان دور رکورد فروش ۵۰۰ هزار دستگاه را هم برای خودروی یادشده ثبت کند. این شرکت در دسامبر سال ۲۰۱۵ رکورد فروش ۲۰۰ هزار دستگاه را برای نیسان لیف ثبت کرد.

۹۰ درصد از افرادی که این خودرو را خریداری کرده اند، در سه کشور زندگی می‌کنند. ۹۰ هزار دستگاه نیسان لیف در آمریکا، ۵۰ هزار دستگاه در ژاپن و ۴۰ هزار دستگاه از آن در کشورهای مختلف اروپایی خریداری شده اند.

تسلا که از رقبای جدی نیسان در زمینه تولید خودروهای برقی محسوب می‌شود، توانسته ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی مدل ۳ خود را در سال ۲۰۱۸ به فروش برساند و امیدوار است این رقم با کاهش قیمت باز هم بیشتر شود.