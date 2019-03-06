به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت رئیسه فدراسیون جهانی دانشجویی در جلسه خود که همزمان با بازی‌های زمستانی برگزار شد، میزبانی شهر «چنگدو» چین برای میزبانی بازی‌های تابستانی ۲۰۲۱ را تأیید کرد.

این سومین بار است که چین در یک دهه، میزبان بازی‌های دانشجویان می‌شود. در این دوره از بازی‌ها که ۸ تا ۱۹ آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی برگزار می‌شود، ۱۸ رشته از جمله ووشو حضور دارند.

کمیته برگزاری بازی‌ها، ۴۱ محل را برای برگزاری بازی‌ها معرفی کرده که ۳۰ محل آماده بهره برداری است و ۱۱ محل دیگر در دست ساخت و یا تعمیرات است. این دومین حضور رشته ووشو در بازی‌های جهانی دانشجویان است.

ووشو پیش از این در بازی‌های دانشجویان سال ۲۰۱۷ در تایوان حضور داشت که نمایندگان ایران به نتایج درخشانی دست یافتند.