به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، کاتتر یک لوله نازک، معمولاً بلند و قابل انعطاف و ساخته شده از مواد دارای کاربرد در پزشکی است که در طیف گسترده‌ای از توابع دانش پزشکی و بهداشت کاربرد دارد. کاتترها وسیله‌ای در خدمت پزشکی هستند که می‌توانند در بدن بیمار برای یک هدف معین استفاده شوند.

یکی از مشکلات استفاده از این لوله‌ها در داخل بدن، انتقال عفونت به او و به خطر افتادن سلامت اشخاص است. اما یک پوشش پلیمری تازه می‌تواند باکتری‌های احتمالی را به سرعت از بین ببرد.

این پوشش پلیمری که توسط محققان دانشگاه براون در آمریکا ابداع شده، ترکیبی از موادی همچون پلی اورتان، یک ماده ضد باکتری به نام auranofin و برخی مواد دیگر است. این ترکیب به شکل مایع درآمده و به روی بدنه خارجی کاتتر اضافه می‌شود. با سفت شدن این ماده پلیمری مستحکم به وجود می‌آید که حتی در صورت ۵۰۰ بار خم شدن آسیبی نمی بیند.

پلیمر یادشده در جریان یک استفاده آزمایشی موفق به از بین بردن کامل باکتری خطرناکی به نام MRSA در عرض ۲۶ روز شده است. انتظار می‌رود بعد از تکمیل آزمایش‌ها از این پلیمر به طور گسترده استفاده شود.