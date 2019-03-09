به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سیستم مذکور که Wayv نام دارد، دارای بیش از ۲۰۰ ال ای دی است و سه بخش ضدآب را نیز در خود جای داده است.

این سیستم را می‌توان مانند یک ژاکت یا کوله پشتی کوچک بر تن کرد، کلاه ایمنی آن را بر سر نهاد و از کنترل از راه دور دستی برای مدیریت جلیقه مذکور بهره گرفت. هم کلاه ایمنی و هم جلیقه دارای یک نماد ایکس بزرگ در وسط خود هستند که فرد دوچرخه سوار را متمایز می‌کند.

برای دور زدن و به چپ یا راست پیچیدن هم یک نماد نشانگر زرد رنگ در نظر گرفته شده که آن هم در دو طرف کلاه ایمنی و جلیقه قرار گرفته است.

برای مدیریت نشانگرهای این جلیقه و کلاه ایمنی می‌توان از یک دسته کنترل بسیار کوچک یا اپلیکیشن تلفن همراه طراحی شده بدین منظور بهره گرفت. کنترل این سیستم ساده است و حواس دوچرخه سوار را پرت نمی‌کند. از اپلیکیشن این سیستم می‌توان برای تنظیم روشنایی هم بهره گرفت.

شارژ این سیستم از طریق باتری یو اس بی به مدت پنج روز صورت می‌گیرد و قیمت آن که در آینده نزدیک به بازار می‌آید، ۹۸ دلار است.