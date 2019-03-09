مسابقه دانشگاه بدون زباله در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این مسابقه توسط دفتر توسعه پایدار، شورای مدیریت سبز و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا و در نتیجه جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی زمین که یک معضل جهانی به شمار می‌رود، برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سایر دانشگاه‌ها و کارکنان دانشگاه‌ها می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

در این مسابقه افراد به تیم‌های چند نفره تقسیم می‌شوند سپس از آنها خواسته می‌شود با تجهیزات کامل شامل کاور، چنگک، دستکش و … از محوطه‌ها و دانشکده‌های مختلف، زباله‌های خشک را جمع آوری کرده و در کیسه‌های مربوطه قرار دهند.

زباله‌های جمع آوری شده با ترازو وزن شده و طبق دستورالعمل تعیین شده امتیاز بندی می‌شود و در پایان به تیم‌های اول تا سوم که بیشترین امتیاز را کسب کنند جوایز تعلق می‌گیرد.