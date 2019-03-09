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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۰

مسابقه دانشگاه بدون زباله در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

مسابقه دانشگاه بدون زباله در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

اولین مسابقه دانشگاه بدون زباله ۲۲ اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این مسابقه توسط دفتر توسعه پایدار، شورای مدیریت سبز و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا و در نتیجه جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی زمین که یک معضل جهانی به شمار می‌رود، برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سایر دانشگاه‌ها و کارکنان دانشگاه‌ها می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند.

در این مسابقه افراد به تیم‌های چند نفره تقسیم می‌شوند سپس از آنها خواسته می‌شود با تجهیزات کامل شامل کاور، چنگک، دستکش و … از محوطه‌ها و دانشکده‌های مختلف، زباله‌های خشک را جمع آوری کرده و در کیسه‌های مربوطه قرار دهند.

زباله‌های جمع آوری شده با ترازو وزن شده و طبق دستورالعمل تعیین شده امتیاز بندی می‌شود و در پایان به تیم‌های اول تا سوم که بیشترین امتیاز را کسب کنند جوایز تعلق می‌گیرد.

کد مطلب 4562801

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