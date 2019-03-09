به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات جمعه به وقت آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران)، پس از این که گزارش ضعیف مشاغل نگرانی‌ها در مورد کند شدن اقتصاد را بیشتر کرد، وال‌استریت برای پنجمین جلسه متوالی افت کرد و بدترین سقوط هفتگی خود پس از سقوط بازارها در ۲۰۱۸ را به ثبت رساند.

اما افت روز جمعه بازارها نسبتاً اندک بود و بازارها با ارزیابی مجدد گزارش اشتغال، این طور نتیجه گرفتند که افت اخیر بازارها درحال به پایان رسیدن است و بخشی از افت خود را جبران کردند.

گزارش مشاغل آمریکا در روز جمعه منتشر شد و نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه فوریه تنها ۲۰ هزار شغل ایجاد کرده است. این ضعیف‌ترین رشد مشاغل از سپتامبر ۲۰۱۷ تا کنون است و نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در ۳ ماهه اول امسال با سرعت زیادی در حال کند شدن است.

گزارش اشتغال‌زایی ضعیف، به وحشت ایجاد شده از کاهش شدید صادرات چین و کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی اروپا، افزود.

شاخص‌های سهام امریکا با افت شدیدی روبرو شدند اما در ادامه با ارزیابی تحلیل‌گران از این که گزارش اشتغال آمریکا تحت تأثیر عوامل فصلی و تعطیلی بلندمدت دولت بوده است، بخش بزرگی از ضرر خود را جبران کردند.

میانگین صنعتی داوجونز ۲۲.۹۹ واحد یا ۰.۰۹ درصد افت کرد تا در ۲۵۴۵۰.۲۴ واحد بسته شود. اس‌اندپی ۵۰۰ با از دست دادن ۵.۸۶ واحد یا ۰.۲۱ درصد، در سطح ۲۷۴۳.۰۷ واحد بسته شد. کامپوزیت نزدک ۱۳.۳۲ واحد یا ۰.۱۸ درصد افت کرد و در ۷۴۰۸.۱۴ واحد به کار خود پایان داد.

نزدک نوار رشد ۱۰ هفته‌ای خود را پاره کرد.

در بازار ارز، شاخص دلار پس از گزارش اشتغال آمریکا با ۰.۳۷ درصد افت به ۹۷.۳۰۶۰ واحد رسید.