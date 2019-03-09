به گزارش خبرگزاری مهر، قره داغی با اعلام این خبر گفت: تاکنون ۱۵۰ عنوان جدید کتاب جدید از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده و سعی داریم تا پایان سال این آمار را به ۲۳۰ عنوان کتاب برسانیم.



وی اظهار کرد: با انتشار کتاب‌های جدید تا پایان سال ۱۳۹۷، عناوین تازه چاپ شده مشخص خواهند شد که در کنار تعداد زیادی از کتاب‌های تجدید چاپی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه خواهد شد.



مدیر انتشارات سوره مهر در ادامه بیان کرد: البته در کنار کتاب‌های تجدید چاپ و تازه منتشر شده، کتاب‌های خوب قدیمی نیز در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد که بیست سال از آخرین چاپشان گذشته است.



وی تاکید کرد: این کتاب‌ها، آثار ارزشمندی هستند که بنا به دلایلی تجدید چاپ نشده بودند، اما در نوع خود کم نظیر هستند. در این دوره تصمیم داریم این کتاب‌ها را مجدداً منتشر و به مخاطبان عرضه کنیم.