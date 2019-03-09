پرسپولیس منتظر AFC برای پرداخت حقوق برانکو

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس موفق شد هفته گذشته نزدیک به ۱۵ درصد از قراردادهای فصل جاری بازیکنان خود را پرداخت کند تا میزان بدهی اش به آنها حداقل شود.

با این حال اعضای خارجی پرسپولیس هنوز موفق نشدند مبلغی را بابت پرداخت مطالبات خود دریافت کنند. ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس در تلاش است با تهیه ارز مبلغی را به بازیکنان خارجی خود نظیر بوژیدار رادوشوویچ، بشار رسن و ماریو بودیمیر پرداخت کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با توجه به مبلغ سنگین بدهی به اعضای کادر فنی تصمیم دارد پولی که قرار است AFC بابت نایب قهرمانی در فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا و سایر پاداش‌ها هنوز به حساب پرسپولیس واریز نشده است را به برانکو ایوانکوویچ و دستیارانش بدهد.

مبلغ بدهی پرسپولیس به برانکو کلان است و عرب می‌خواهد بخش قابل توجهی از این پول را پرداخت کند تا با دغدغه کمتری به کار خود بپردازند.